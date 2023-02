THQ Nordic Bawa Pertandingan Baru di AEW: Forever Fight

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: THQ Nordic mengumumkan All Elite Wrestling: Fight Forever, pertandingan antara pegulat Hangman Adam Page melawan The American Dragon Brian Danielson. Ini merupakan bagian pertandingan IGN Fan Fest.Selain itu, para pemain diklaim akan merasakan pengalaman baru setelah bermain game yang akan rilis pada bulan Februari tersebut. Terlebih lagi, AEW: Fight Forever akan menggunakan Unreal Engine 5 yang mengajak para pemain merasakan keindahan dari grafik yang diberikan.Hal yang membuat unik dalam game AEW adalah fitur career mode, para pemain bisa membuat karakter sendiri dan berkarir menjadi seorang pegulat profesional. Selain itu, pemain bisa melakukan kustomisasi pergerakan karakter yang sudah dibuat, begitu juga membuat intro sendiri, merancang bagaimana karakter saat berjalan ke arah ring.Hal yang membuat game ini mampu menarik pemain baru adalah fitur membuat arena sendiri. Tidak lupa juga bisa membuat tim sendiri yang akan membantu pemain bertarung.Mode permainan juga banyak pilihan yang bisa dipilih oleh pemain diantaranya adalah Single Match yang mengajak pemain untuk berduel satu lawan satu dengan musuh, terdapat Tag Team match dimana pemain bisa bermain dua lawan dua bersama teman atau bersama AI.Selain itu, terdapat 3 way dan 4 way match. Pemain bisa melawan 2-4 musuh secara bersamaan. Terdapat juga event tertentu seperti Ladder Match dan Casino Battle Royale, serta mode Falls Count Anywhere.Untuk pertandingan yang ditunggu-tunggu oleh penggemar gulat adalah Unsanctioned Lights Out yang memperbolehkan pemain untuk menggunakan senjata saat bertanding (Meja, Kursi, tangga).Uniknya lagi adalah terdapat mode pertandingan Exploding Barbed Wire Death Match dimana tali untuk ring diganti menjadi kawat yang tajam, sehingga para pemain tidak bisa memanfaatkan tali tersebut.Game ini bakal tersedia di Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, dan PC. Mode Online Multiplayer artinya pemain bisa untuk bermain AEW bersama teman tanpa harus bertemu. Fitur tersebut juga menyediakan leaderboard, sebagai wadah para pemain bersaing dengan pemain-pemain di seluruh dunia.