Lionel Messi Jadi Karakter di Game Call of Duty tapi Kok Beda?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Lionel Messi dan rekan satu timnas Argentina menjadi topik pembicaraan karena berhasil menekuk lawannya, Australia, di laga piala World Cup 2022. Tidak hanya itu, rupanya bintang sepak bola tersebut juga ramai dibahas di kalangan gamer.Bukan game sepak bola melainkan Messi tampil sebagai karakter yang bisa dimainkan pada game Call of Duty Warzone 2.0 dan Modern Warfare II.Game ini sendiri mengusung genre action first person shooter, kebetulan Activision selaku publisher sedang menjadi kerja sama dengan si pemenang tujuh kali piala Ballon d’Or.Lionel Messi digambarkan gagah dengan aksesori tempur seperti senjata, rompi anti peluru, dan lainnya. Sosoknya digambarkan sangat tangguh seperti tentara elit, namun ternyata desain Lionel Messi di game Call of Duty sangat berbeda dari aslinya.Dikutip dari situs Sportbible.com, rupanya Activision dan Call of Duty tidak menyadari hal ini namun sejumlah gamer dan penggemar Lionel Messi mengkritik desain karakter tersebut.Sejumlah perbedaan karakter Lionel Messi di game Call of Duty dengan aslinya di antaranya adalah tidak adanya tattoo model sleeve tatto yang memanjang di tangan kirinya. Keanehan bisa terlihat karena sang karakter tidak menggunakan outfit lengan panjang.Hal yang tidak bisa dilupakan penggemar sepak bola adalah Lionel Messi adalah kidal, jadi tangan dan kaki sebelah kiri lebih aktif. Di game Call of Duty justru sang bintang digambarkan memegang senjata dengan tangan kanan.Lebih dari itu, sejumlah penggemar di internet menyebutkan bahwa karakter Lionel Messi di dalam Call of Duty terlalu tinggi alias tidak pendek. Pihak Activision dan Call of Duty sendiri belum merespon kontroversi di kalangan gamer.Soal absennya tattoo di karakter Lionel Messi kemungkinan untuk bisa sesuai dengan kebijakan game di sejumlah negara, termasuk berkaitan dengan umur pemain. Negara Tiongkok dikenal memiliki kebijakan paling ketat untuk moderasi konten game.