Ulang Tahun, Game One Piece Karya Eiichiro Oda Juga Siap Dirilis Bulan Ini

Jakarta: Penggemar setiap komik Jepang alias manga One Piece sedang bahagia, karena pujaan mereka yaitu sang kreator karya tersebut, Eiichiro Oda, baru saya merayakan ulang tahunnya. Namanya ramai dicari sehingga muncul dalam daftar Google Trends hari ini.Eiichiro Oda diketahui lahir pada tanggal 1 Januari 1975, jadi kini usianya telah genap 46 tahun. Pria kelahiran kota Kumamoto, prefektur Kumamoto, Jepang tersebut menciptakan manga One Piece pada tahun 1997 dan belum tamat hingga saat ini.Kabar baiknya, sang kreator One Piece akan mendapatkan hadiah terbaik tahun ini karena manga yang dibuatnya untuk kesekian kali diadaptasi menjadi video game. Di bulan ini Bandai Namco berencana untuk merilis game One Piece Odyssey.Game ini ditargetkan rilis di tanggal 13 Januari 2023 dan akan hadir untuk platform PC, PlayStation 4 dan PS5 serta Xbox Series X/S. Di situs resmi Bandai Namco disebutkan bahwa One Piece Odyssey akan menawarkan genre RPG dengan gameplay open-world untuk single-player.Bandai Namco menyebutkan bahwa Eiichiro Oda turun tangan langsung mendesain semua konten di dalam One Piece Odyssey. Di bagian musik ada karya dari Motoi Sakuraba, komposer yang mengerjakan game Dark Souls dan Tales of series.One Piece Odyssey menceritakan kru bajak laut Topi Jerami yang dipimpin Luffy di sebuah lokasi misterius yang dihuni banyak monster. Di awal dikisahkan bahwa ada badai misterius di lautan yang membuat kapal Thousand Sunny terdampar.Di sini Luffy menyadari bahwa dirinya terpisah dari kru sekaligus kawan-kawannya. Dia harus mencari rekannya satu per satu sambil menguak misteri yang ada di pulau tersebut. Meskipun menawarkan dunia yang baru tapi sejumlah lokasi yang ada di dalam manga juga akan hadir di One Piece Odyssey.