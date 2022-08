Tower of Fantasy Buka Pertempuran di Taman Anggrek

(FZN)

Jakarta: Tower of Fantasy resmi dirilis dan dimainkan. Game pesaing Genshin Impact itu tidak hanya tersedia di Android maupun iOS tapi juga PC.Game open-world MMORPG karya pengembang Hotta Studio dan penerbit Level Infinite, ‘Tower of Fantasy’ itu merayakan perilisan mereka lewat "Tower of Fantasy Indonesia Game Festival 2022" di Mal Taman Anggrek, Jakarta, pada 13 Agustus 2022.Acara luring MMORPG festival tersebut dihelat tanpa biaya dan dimeriahkan sejumlah cosplayer. Pengunjung yang telah memiliki aplikasi ‘Tower of Fantasy’ di ponsel bisa mendapatkan kesempatan bermain di Interactive Booth untuk membawa pulang merchandise eksklusif.Jika belum sempat mencoba game ‘Tower of Fantasy’, pengunjung bisa langsung memainkannya di Game Experience Booth yang tersedia di Mal Taman Anggrek.Tower of Fantasy Indonesia Game Festival 2022 juga menyediakan wadah bagi para penggemar yang ingin mengekspresikan diri dengan mengikuti Cosplay Competition, Low-cost Cosplay Competition, serta Fan Art & Comic Competition dengan total hadiah Rp19,25 juta.Cosplayer yang akan hadir adalah Larissa Rochefort, Jena Dammaya, dan Ajulacan, Clarissa Punipun, Franzeska Edelyn, dan cosplayer serta model asal Malaysia, Hakken. Hakken dan Larissa Rochefort juga akan mengadakan Fansign Session.Tower of Fantasy dirilis oleh Level Infinite dan Hota Studio. Di sini ditawarkan gameplay open-world dengan mengusung tema futuristik atau sci-fi.Battle system dan gameplay Tower of Fantasy bisa dimainkan singleplayer atau bersama pemain lain secara online. Pemain diberikan kebebasan membuat karakter mereka.