Bingung Pilih Game? Ini Daftar Game Terlaris di Steam Tahun 2020

Jakarta: Steam sebagai platform distribusi digital game masih mendominasi persaingan di antara layanan yang serupa. Mereka juga sedang menggelar event Steam Winter Sale hingga 5 Januari 2021 yang diramaikan oleh sejumlah diskon game.Event ini tidak boleh dilewatkan namun sebagian dari gamer mungkin masih bingung game yang akan dibeli. Hal ini tidak aneh mengingat ecent Steam Winter Sale membagikan diskon dari 10 persen hingga 96 persen untuk banyak game.Dikutip dari IGN, gamer tidak perlu lagi bingung karena Steam baru saja merilis daftar game terlaris yang dibeli oleh penggunanya. Referensi ini bisa berisi game terpopuler maupun terbaik, sebagian memang ada yang mengecewakan atau tidak sesuai ekspekstasi.Kami merangkum daftar game terlaris di Steam untuk tahun 2020 dari ketagori platinum atau yang terjual paling paling banyak.Game ini memang sangat mengagumkan karena sudah dirilis beberapa tahun lalu tapi masih jadi game yang paling laris di Steam. GTA V saat ini sedang mendapatkan diskon 50 persen sehingga harganya menjado Rp145.000 dari harga normal Rp290.000.Game fenomenal CD Projekt Red ini baru saja dirilis bulan lalu tapi menjadi pembicaraan karena pengerjaan yang hingga beberapa tahun ternyata menyajikan game yang jauh dari ekspektasi gamer karena dirilis saat masih memiliki banyak bug.Setiap orang pasti mengenal game ini karena menjadi viral sepanjang 2020. Among US juga hadir di versi PC dengan banderol harga Rp31.999 setelah mendapatkan diskon 20 persen. Game yang sederhana, seru, dan murah membuat Among Us banyak dibeli.Game ini memang hanya viral di kalangan gamer PC dan konsol terutama di luar negeri. Padahal Fall Guys merupakan game sederhana yang seru. Gamer disajikan kompetisi mirip acara televisi Benteng Takeshi. Game ini didiskon 20 persen menjadi Rp87.199.Game milik penyedia Steam yaitu Valve tetap menjadi salah satu game terlaris. Game genre MOBA yang tersedia gratis untuk dimainkan tersebut terus mendapatkan update konten tiap bulannya dan memiliki banyak penggemar esports.Franchise Doom dikenal sebagai game genre FPS legendaris. Kehadirannya tahun ini memang disambut positif karena tidak cuma menyajikan nostalgia melainkan sebuah konten baru yang dipoles dengan sangat baik. Game ini didiskon 67 persen menjadi Rp263.670 dari Rp799.000.Game tactical shooter ini bukan game baru tapi di luar negeri penggemarnya sangat banyak dan memiliki turnamen esports sendiri. Gamer di Tanah Air yang ingin mencobanya bisa mendapatkannya sekarang dengan diskon 60 persen menjadi Rp82.000.CS:GO bukan game baru tapi memang legendaris yang tersedia untuk dimainkan gratis sejak dua tahun lalu. Game genre first person shooter paling sederhana ini bisa jadi pilihan bagi gamer yang ingin mendalam game esports jenis FPS.Game ini juga termasuk lawas karena sudah dirilis beberapa tahun lalu tapi menyajikan petualan open-world multiplayer dengan ukuran yang luas dan masih menerima update konten. Monster Hunter: World didiskon 34 persen menjadi Rp221.099.Game yang masih bersaudara dengan GTA V ini menayajikan gameplay yang mirip tapi bertemakan dunia koboi di masa Wild West di Amerika. Game ini patut dimiliki karena menyajikan grafis yang memukan serta sistem mekanik yang sangat nyata. Saat ini harganya didiskon 33 persen emnajdi Rp428.000.Game franchise Destiny dari Bungie Inc ini tetap masih laris karena menyediakan game kategori AAA yang bisa dimainkan gratis. Destiny 2 menyajikan gameplay looter-shooter bertema sci-fi yang terus mendapatkan konten baru.Tidak cuma di mobile, versi orisinal PUBG di PC juga masih banyak dibeli oleh kalangan gamer PC. Game ini menyajikan genre battle royale dengan konten yang terus diperbarui dan gameplay di YouTube serta Twitch masih banyak menjadi video yang ditonton.(MMI)