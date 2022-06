Sky: Children of the Light Siap Ajak Pemain ke Islandia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Sky: Children of the Light, sebuah game social multiplayer, menawarkan permainan yang mendorong pemain untuk berinteraksi dan berbagi kehangatan dengan sesama.Pemain dapat memenangkan satu paket tur perjalanan melihat aurora untuk dua orang ke Islandia hingga lima hari dengan membagikan momen berpegangan tangan bersama teman saat bermain Sky: Children of the Light dalam format foto atau video. Pemenang dinilai berdasarkan alur cerita, kreativitas, dan kualitas gambar atau video.Sebanyak 100 peserta lainnya yang beruntung juga berhak mendapatkan hadiah menarik lain. Mulai dari gantungan kunci, boneka kepiting, kamera polaroid, hingga handphone. Total hadiah mencapai Rp120 juta.Pada 7 Juni 2022, ratusan pemain diklaim telah berbagi momen mengeksplorasi dunia Sky. Challenge ini masih berlangsung sampai 12 Juni, Beragam cerita-cerita menarik dan hangat tersebut dapat kamu lihat di tagar #JadilahCahayadiSky.Masih belum punya teman untuk main bareng? Yuk segera unduh secara gratis Sky: Children of the Light, temukan teman-teman baru, dan ikut challenge-nya sekarang!Sky: Children of the Light adalah game social multiplayer yang diklaim menawarkan hal berbeda. Fitur sosial multiplayer dalam Sky mengajak pemain untuk saling membantu, saling menerangi dan menjelajah bersama.Dapat diunduh secara gratis di Google Play Store atau App Store, pemain disajikan grafis indah yang memanjakan mata. Karakter yang kamu mainkan dapat mengeksplorasi padang rumput, hutan tropis, tebing, dan langit berbintang.Tak hanya itu, simfoni indah yang dimainkan orkestra ternama hingga vokal suara yang merdu akan memanjakan telinga selama bermain Sky. Kamu juga dapat membuat musik sendiri saat bermain game yang pernah menjadi pemenang Grand Prix International Mobile Gaming Awards ini.Sky: Children of the Light menjanjikan Gameplay yang ramah pengguna dan beragam fitur yang mendukung eksplorasi maupun interaksi. Cerita dan gameplay social multiplayer di Sky membuat kamu dan teman bermain dapat menyimpulkan plot milikmu sendiri.Bergandengan tangan, berpelukan, menari, bermain petak umpet dengan naga kegelapan, atau bermusik dengan Nur lainnya. Banyak aksi dan properti tersedia layaknya berinteraksi di dunia nyata.