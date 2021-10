Krafton Akan Luncurkan PUBG: New State pada 11 November

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Pada ajang showcase online PUBG: New State, Krafton Inc. mengumumkan bahwa PUBG: New State akan secara resmi meluncur pada perangkat bersistem operasi iOS dan Android di lebih dari 200 negara pada tanggal 11 November 2021 mendatang.Informasi ini disampaikan CEO Krafton CH Kim dalam sambutan pembukaannya untuk ajang tersebut.Kehadiran PUBG: New State di 200 negara baru ini akan dilakukan Krafton Inc setelah melakukan pengujian teknis akhir pada game tersebut di 28 negara, dari tanggal 29 Oktober hingga 30 Oktober mendatang.Selain itu, juga di ajang showcase tersebut, Krafton menyampaikan sejumlah rencana dukungan untuk PUBG: New State setelah resmi meluncur. Rencana tersebut termasuk distribusi konten baru yang konsisten dan kuat, dukungan layanan global dan tindakan anti-curang.PUBG: New State akan diluncurkan sebagai game mobile generasi selanjutnya yang dapat dimainkan secara gratis dan tersedia dalam 17 bahasa berbeda.Berlatar belakang waktu pada tahun 2051, PUBG: New State diklaim akan menghadirkan pengalaman gaming pertarungan royal tanpa kompromi yang saat ini juga dapat ditemukan di PUBG Battleground di perangkat iOS dan Android.Dengan demikian, Krafton mengklaim PUBG: New State merupakan salah satu game mobile paling canggih secara teknologi dan realistik hingga saat ini. Kim turut menyebut bahwa PUBG: New State mewarisi inti dari PUBG IP dan akan memiliki daya saing dalam dan dari dirinya di pasar global.Sementara itu, Krafton menegaskan komitmennya untuk terus memproduksi game yang akan dinikmati pemain di seluruh dunia. Selain itu, Krafton juga berkomitmen untuk menawarkan pengalaman lebih luas berbasis pada kepercayaan bahwa game akan menjadi tipe media paling kuat.Saat diluncurkan, PUBG: New State akan hadir dengan empat peta unik, termasuk set masa depan Troi dan peta unggulan PUBG yaitu Erangel. Game ini juga akan menerima update konten baru, gameplay lebih baik serta layanan berbasis musim yang terfokus pada keseimbangan dan kesenangan gameplay secara reguler.