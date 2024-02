Event Dragon Gate Welcome Undawn Sambut Tahun Naga Kayu

(MMI)

Jakarta: Meramaikan Tahun Baru Imlek 2024, Garena Undawn menghadirkan event ‘Dragon Gate Welcome’ untuk para pemain. Event ini akan mengajak pemain untuk menjelajahi map baru Dragon Gate Street di dunia Undawn yang penuh kejutan dalam balutan tema Naga Kayu.Tak hanya itu, para pemain bisa mendapatkan berbagai item menarik seperti outfit Muse Dragon Brocade permanen secara gratis melalui event raffle dan login ke Undawn sepanjang event ‘Dragon Gate Welcome’. Ada pula event Fireworks Wish yang akan memberikan hadiah menarik secara acak.Merayakan Tahun Baru Imlek, para pemain Undawn akan mendapatkan petualangan baru dengan hadirnya map Dragon Gate Street. Map ini hadir dengan desain dan suasana khas perayaan imlek, yang dihiasi dengan perahu dan lentera merah saat malam tiba.Map baru ini juga datang dengan alur cerita baru tentang perjalanan Raven Squad di Lost City yang haru bertemu dengan Scavengers dan the Clowns.Bersama Raven Squad, para pemain akan mengungkap rahasia dan misteri di balik cantiknya Dragon Gate Street dengan menyelesaikan berbagai misi dan tantangan. Tersedia hadiah menarik berupa Dragon Heir title dan statue bagi pemain yang menyelesaikan misi ini.Mulai 8 Februari 2024 ini sampai 21 Februari 2024, para pemain bisa mengikuti event lucky draw The Koi. Lucky draw ini akan hadir pada malam tanggal 9, 13, dan 17 Februari 2024 dengan dua ronde draw setiap harinya.Di event ini pemain bisa mendapatkan berbagai hadiah menarik, termasuk outfit Dragon Brocade Set secara permanen, 888 RC, 38.888 Gold, dan Crate Ultimate Special Skill Fragment.Pada 9-17 Februari 2024, pemain juga akan mendapatkan berbagai hadiah menarik di rangkaian pesta kembang api. Setiap pemain berkesempatan mendapatkan 3 chest setiap 20 menit, yang berisi beragam rewards, seperti Dragon Gate Vouchers, Silvers, dan Sparklers yang bisa ditukarkan di store Dragon Gate Night Market.Selain itu, pada 1-29 Februari 2024, ada event Spring Glory yang menawarkan hadiah utama outfit Dreamer Modernized Tradition.