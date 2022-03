Sony Siapkan Paket Langganan PlayStation Plus, Bedanya?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Sony PlayStation membagikan informasi bahwa mereka akan merubah paket langganan PlayStation Plus yang selama ini dikenal menyediakan opsi untuk gamer bermain game tanpa membelinya alias sewa dengan langganan durasi tertentu.Rencananya, Sony PlayStation akan meluncurkan paket layanan baru yang aktif mulai bulan Juni tahun ini. Di sini tersedia beragam benefit termasuk untuk mengakses game dari konsol PlayStation terdahulu hingga PSP atau PlayStation Portable.Pertama, paket PlayStation Plus Essential. Benefit yang diperoleh disebut masih sama dengan yang ada saat ini yaitu dua game yang bisa dimainkan gratis per bulan, potongan diskon, fasilitas cloud storage untuk save games, dan akses mode multiplayer online.Paket kedua yaitu PlayStation Plus Extra dengan benefit yang sama dengan versi Essential tapi ada tambahan yaitu akses ke lebih dari 400 game di katalog PlayStation. Di sini juga akan disediakan banyak game blockbuster atau andalan PlayStation Studios serta developer yang bermitra secara eksklusif.Di paket ketiga, PlayStation Plus Premium menawarkan dua paket yang sudah disebutkan dengan tambahan ada 240 game dari era PS3 yang bisa dimainkan secara cloud streaming serta akses ke game orisinal era PS1, PS2, serta PSP.Di paket PlayStation Plus Premium juga akan diberikan kesempatan trial atau percobaan untuk memainkan terlebih dulu game yang akan dibeli. Rencananya akan ada satu lagi paket yang diperkenalkan yaitu PlayStation Plus Deluxe untuk negara tertentu.PlayStation Plus Deluxe akan menyediakan benefit yang serupa dengan paket Premium tanpi tanpa dukungan cloud streaming sehingga menawarkan harga yang lebih murah. Sayangnya saat ini belum ada harga lokal alias Indonesia Rupiah untuk semua paket yang disebutkan.