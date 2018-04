Tokopedia Gelar Kompetisi PUBG dan Mobile Legends

Tokopedia dikenal sebagai platform e-commerce di Indonesia yang memanjakan gamer dengan salah satu fiturnya, Tokopedia Voucher Game. Fitur ini memungkinkan pengguna menggunakan layanan Top Up Game, Top Up Diamond, dan Voucher Game Online yang cukup lengkap.Kini Tokopedia mengumumkan bahwa mereka menggelar sebuah kompetisi esport dengan nama Garuda Cup 2018 yang diprakarsai oleh Tokopedia Voucher Game, Master Event Team (MET), dan ASUS Repubilc of Gamers (ROG). Acara ini ditujukan untuk mengembangkan esport Indonesia.Dalam kompetisi berskala nasional ini akan digelar kompetisi untuk dua game yang juga cukup populer di Indonesia yakni PUBG (PlayerUnknown's Battleground) dan Mobile Legends. Lebih dari 4000 gamers akan mengikuti rangkaian kualifikasi online dan offline yang diadakan pada 28 April – 13 Mei 2018.Untuk pertama kalinya, Garuda Cup juga menjadi wadah kompetisi PUBG berskala besar yang diadakan secara offline di Indonesia. Pada pertempuran akhir besar-besaran yang diadakan di Mal Taman Anggrek nanti, Anda akan dapat menyaksikan aksi para pemain yang sudah tidak asing lagi di kalangan penggemar PUBG.Delapan tim dari Mobile Legends dan 20 skuat dari PUBG akan maju ke final turnamen Garuda Cup pada 19-20 Mei yang diadakan di Mal Taman Anggrek untuk memperebutkan total hadiah Rp200 juta.Tidak hanya itu, pemenang dalam game PUBG di Garuda Cup 2018 juga akan mewakili Indonesia menuju kompetisi PUBG SEA Championship yang digelar oleh ASUS ROG. Kompetisi tersebut akan mempertemukan tim terkuat se-Asia Tenggara. Rencananya, pertandingan itu akan digelar pada bulan Juini mendatang di Thailand.Setelah itu, juara dari kompetisi tingkat Asia Tenggara akan mendapatkan tiket menuju turnamen selanjutnya di tingkat dunia yakni PUBG Invitational 2018 yang akan diselenggarakan di Berlin, Jerman.Untuk kompetisi Mobile Legends MET Indonesia akan mengundang dua tim juara dari acara Mobile Legends sebelumnya yaitu Aerowolf dan Louvre untuk berlaga di Final Garuda Cup 2018. Nantinya hanya enam tim yang lolos babak kualifikasi online dan bertemu dengan kedua tim tersebut.(MMI)