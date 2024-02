Agate Menjadi Tuan Rumah Bandung Global Game Jam 2024

Advertisement

Jakarta: Agate mengumumkan bahwa mereka menjadi tuan rumah dalam gelaran Bandung Global Game Jam 2024. Secara singkat, itu merupakan sebuah acara yang dilakukan oleh hasil kolaborasi Agate Academy bersama dengan Komunitas Game Dev Indonesia.Perlu diketahui juga, acara tersebut mendapatkan dukungan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat, Asosiasi Game Indonesia, Axioo, Pongo, Indigo Telkom, dan juga GU Studio.Secara singkat, Global Game Jam merupakan sebuah acara tahunan dalam pembuatan game terbesar yang diadakan secara serentak di lebih dari 800 lokasi di seluruh dunia. Peran Agate sendiri adalah dengan menghadirkan fasilitas tempat dan juga lingkungan yang mendukung untuk para peserta.Jadi, harapan dari Agate sendiri adalah bisa memberikan berbagai fasilitas agar para developer game lokal bisa mengembangkan ide mereka yang akan diperkenalkan ke publik, sehingga game-game karya Indonesia bisa semakin dikenal pada kancah internasional.Pada gelaran tahun ini, Global Game Jam menggunakan tema “Make Me Laugh”, sehingga dengan tema tersebut mempunyai tujuan dalam menginspirasi para peserta dalam menciptakan pengalaman dalam game yang selalu bisa menghadirkan tawa dan berbagai jokes kepada para pemain.Berbagai game yang dikembangkan dalam Global Game Jam Bandung sudah secara khusus mendapatkan sumber kode dan berbagai asetnya. Hal yang terpenting adalah Hak Kekayaan Intelektual dari game tersebut akan tetap dimiliki oleh tim atau peserta yang berhasil membuatnya.“Kami memang selalu berkomitmen untuk terus menghadirkan kontribusi dalam berbagai ruang bagi para pengembang game pemula atau berpengalaman agar terus bersinergi, mengasah kreativitas, dan juga keterampilan dalam mengembangkan game mereka,” jelas Cipto Adiguno, Chief Strategy Officer Agate.“Dengan berakhirnya Global Game Jam 2024, kami memang selalu percaya telah lahir berbagai bibit baru untuk pengembangan developer game dari Indonesia. Partisipasi dari Agate dalam acara ini adalah berkontribusi pada ekosistem game di Indonesia, tetapi berdampak secara global,” lanjutnya.Agate Academy telah diikuti lebih dari 500 peserta yang tergabung di Agate Game Course dengan tingkat keberhasilan melebihi 40% dari standar tingkat industri untuk kursus online yaitu 5%-15%. Hingga tahun 2023, Agate Academy telah mencatat lebih dari 2000 alumni, 20 mentor, dan 10 hiring partners yang berkontribusi pada industri talent.Agate Game Course menyediakan 8 course yang dapat diikuti oleh para talent, yaitu Game Developer 101, Low Poly 3D Modeling & Texturing, Basic 3D Character Animation, 2D Physic-based Game Programming, dan 3D Physic-based Game Programming, 3D Basic Hardsurface Modeling and Texturing, dan AI Game Programming.