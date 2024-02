Dragon Ball Sparking! Zero Pamer Semua Perubahan Super Saiyan

Advertisement

Jakarta: Bandai Namco kembali membawa kabar dari game fighting terbaru mereka, Dragon Ball Sparking! Zero. Meskipun masih belum memberikan tanggal rilis, kini mereka memamerkan konten yang bakal ditampilkan oleh karakter Goku dan Vegeta.Keduanya akan menjadi karakter penting dalam duel game Dragon Ball Sparking! Zero. Hal inni tidak terlepas dari adopsi game ke karya Akira Toriyama seri Budokai Tenkaichi. Pada trailer terbaru dipamerkan duel dari Goku dan Vegeta dalam beragam form atau bentuk.Ya, form dari Goku dan Vegeta sangat beragam dari versi normal, kemudian versi Saiyan, hingga Super Saiyan. Bandai Namco menyebut tidak kurang ada 25 jenis form dari Goku dan vegeta yang akan tampil di game Dragon Ball Sparking! Zero.Hal yang mendasari game ini menjadi favorit para penggemar adalah mekanisme bertarung bebas layaknya sebuah game Street Fighter atau Tekken sekalipun. Berbeda dari game Budokai sebelumnya, Dragon Ball: Sparking! Zero memiliki peningkatan grafis yang sangat signifikan.Makanya Dragon Ball: Sparking! Zero diklaim sangat berbeda dari game Budokai sebelumnya. Belum ada informasi daftar karakter yang akan tersedia tapi melihat trailer yang ada Goku, Vegeta, Cell, Broly, dan juga Frieza akan bertarung di dalamnya.Banyak yang percaya bahwa game ini akan menghadirkan banyak karakter, bahkan akan menghadirkan karakter-karakter pendamping, sehingga kamu sebagai pemain bisa merasakan pengalaman baru dalam bertarung.Game ini mempertahankan elemen tradisional dari seri Budokai Tenkaichi, termasuk serangan lanjutan dan serangan balik berbasis waktu, sambil menambahkan beberapa hal baru untuk mengembangkan sistem pertarungan lebih jauh. Bandai Namco akan menghadirkan game ini untuk PS5 dan Xbox Sereies X|S, serta PC (Steam).