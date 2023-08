Park Beyond, Imajinasi Taman Ria Sekreatif Mungkin

Nostalgia Genre Legendaris





PLATFORM: PS5, Xbox Series X/S, PC DEVELOPER: Limbic Entertainment PUBLISHER: Bandai Namco Entertainment TANGGAL RILIS: 16 Juni 2023 GENRE: Strategy, Simulasi

Jakarta: Jika kamu gamer yang suka dengan game strategi yang fokus pada membangun taman ria, Park Beyond adalah game yang cocok. Dirilis oleh Bandai Namco, game ini mencoba menghidupkan kembali genre simulasi membangun wahana bermain, dan jika kita melihat saat ini, game yang mengangkat tema tersebut masih cukup sedikit.Park Beyond bisa dibilang mengisi kekosongan genre ini di waktu yang tepat. Namun, apakah sepenuhnya benar demikian? Apakah ia benar-benar bisa mengajak gamer jadul bernostalgia? Berikut review Park Beyond dari redaksi teknologi Medcom.id.Meski konsepnya mirip dengan beberapa judul game lama, Park Beyond ingin membuktikan banyak hal baru yang membuat genre game ini tetap relevan untuk gamer zaman sekarang. Tidak langsung menghadapkan pemain pada menu sandbox yang bersifat endless, game ini punya cerita atau campaign story yang lumayan kocak.Pihak developer mengemas campaign sebagai panduan untuk membangun taman ria kita menggunakan imajinasi setinggi-tingginya. Terdapat beberapa karakter yang mungkin punya watak atau pemikiran yang diluar nalar, tetapi mungkin memang itu esensi yang ingin ditawarkan Park Beyond: pemikiran eksentrik yang dituangkan ke dalam konsep wahana bermain.Pada mode campaign Park Beyond, pemain akan dihadapkan oleh beberapa pilihan yang berpengaruh pada terbukanya akses pada wahana tertentu. Pilihan yang manapun tidak akan mengakibatkan kesalahan, karena pilihan ini lebih pada karakter taman ria nantinya. Karakter taman ria ini merupakan salah satu keunikan yang langsung saya lihat sepanjang permainan.Ketika membangun, setiap wahana memiliki karakteristik pengunjung, baik untuk keluarga, dewasa, atau remaja. Fokus menyediakan wahana atau fasilitas lainnya yang ramah untuk keluarga mungkin akan menyulitkan para pengunjung kategori lainnya ketika ingin merasakan kegembiraan di taman ria kamu. Oleh karena itu, penting untuk memahami demografi pengunjung agar setiap wahana di taman ria laris manis.Berbicara jenis wahana, Park Beyond ingin membawa pemain ke level berikutnya dalam membangun tempat bermain. Ada dua jenis wahana dalam game ini, yaitu roller coaster yang bisa dibangun sekreatif mungkin, dan wahana yang tidak berpindah tempat. Roller coaster ada banyak jenisnya, dan punya karakter pengunjung masing-masing.Satu hal yang pasti adalah pemain bisa menciptakan jalur yang imajinatif, berkat pilihan trek yang memang cukup eksentrik. Sebut saja trek meriam yang bisa menembak kereta wahana ke tempat yang cukup jauh dan tinggi, hingga trek khusus yang bisa menjelajah danau.Tidak ada batasan atau maksimal berapa panjang dari sebuah wahana roller coaster, yang penting ada dana untuk membangunnya. Model roller coaster yang sudah jadi nantinya bisa disimpan dan digunakan untuk level permainan lain. Di sisi lain, pilihan wahana yang tersedia sebetulnya bisa lebih banyak lagi.Membangun taman ria bukan hanya soal menyediakan wahana bermain. Park Beyond juga meminta kamu untuk mengelolanya secara rinci. Mulai dari membangun fasilitas pendukung seperti toilet atau kedai makanan dan minuman, sampai dekorasi-dekorasi yang membuat pemandangan lebih ramai atau hidup.Akses jalan juga harus sangat diperhatikan, seperti posisi wahana yang tidak terlalu jauh dengan fasilitas lainnya. Tentunya kamu juga harus menyediakan kursi dan tempat sampah agar taman ria tidak kotor. Agar operasional berjalan maksimal, penting untuk merekrut staf untuk menjaga kebersihan atau menjaga mood pengunjung agar tidak bosan.Utamanya, profit harus menjadi prioritas dari setiap taman bermain. Park Beyond memberikan pemain akses untuk mengatur berbagai aspek harga, dari tiket masuk atau tiket wahana bermain, sampai pada jenis makanan atau minuman yang dijual. Kamu harus bisa melihat wahana atau makanan dan minuman yang populer, dan dari situ kamu bisa mengeruk keuntungan secara maksimal. Jika masih dirasa kurang, Impossify adalah fitur yang layak dipakai untuk bisa mengembalikan momentum ketika kondisi taman ria cenderung kurang baik.Tak lupa, pemain juga harus melakukan promosi agar taman ria semakin ramai dikunjungi. Konsep manajemen yang cukup kompleks ini sesungguhnya memberikan tantangan tersendiri, dan ini menurut saya adalah salah satu kelebihan Park Beyond.Dengan tampilan visual yang menyenangkan, Park Beyond mencoba membungkus dunia permainan seramah mungkin. Efek grafis 3D yang seperti kartun terlihat dari elemen warna cerah serta desain objek dan karakter.Gaya visual ini membuat permainan cukup menarik, dan sejatinya tidak memerlukan aspek realistis yang biasanya cenderung berlebihan di game bergenre lain. Namun, terdapat kekurangan seperti bug atau glitch pada mekanisme tertentu, yang bisa diperbaiki via patch.Pilihan wahana mungkin kurang banyak, tetapi Park Beyond bisa menjadi pilihan tepat untuk gamer yang ingin bernostalgia dengan salah satu genre legendaris. Untuk gamer baru, ia menawarkan akses menuangkan imajinasi taman bermain seluas mungkin.Gambaran visual yang lucu dan aspek manajemen yang lumayan kompleks merupakan dua hal yang menjadi kelebihan. Setelah review ini terbit, saya sendiri masih melanjutkan Park Beyond setelah sekitar 30 jam bermain.