Free Fire Bawa Kolaborasi Spesial Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba di Booyah Day 2023

Jakarta: Game dari Garena yaitu Free Fire mengumumkan kembalinya kolaborasi menarik dengan franchise anime dan manga Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba di perayaan Booyah Day 2023.Kolaborasi ini akan bisa dijumpai mulai tanggal 26 September 2023 dan di dalamnya akan banyak hadiah in-game menarik yang bisa didapatkan. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba berhasil memiliki penggemar yang banyak sejak dirilis pada tahun 2019.Di event yang berlangsung hingga 25 Oktober 2023, Free Fire menghadirkan eksklusifitem dengan desain estetik Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Para pemain bisamendapatkan item terbatas ini secara gratis hanya dengan menyelesaikan berbagai misi didalam game.Bundle yang akan hadir dalam kolaborasi ini meliputi bundle sang karakter utama Tanjiro, Nezuko, Zenitsu, dan Inosuke. Bundle ini juga akan hadir bersamaan dengan Topeng Sakonji dan Ransel Tanjiro.Beberapa item bertema Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba lainnya mulai dari emote hingga arrival animation. Kolaborasi ini juga akan menghadirkan interface spesial bertema Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba dengan hadiah utama berupa Bundle Tengen.Tak hanya itu, para pemain juga akan mendapatkan berbagai misi in-game penuh tantangan yang menghadirkan banyak hadiah lainnya secara gratis, yaitu Topeng Haganezuka, Ransel Tanjiro, Gloo Wall, and Pan, Avatar bergaya Tanjiro Avatar and Banner, Skin Jeep bergaya Zenitsu.Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba didasarkan pada seri manga karya Koyoharu Gotoge yang diterbitkan di bawah JUMP COMICS SHUEISHA, yang terdiri dari 23 volume dan lebih dari 150 juta eksemplar yang beredar.