Luffy Gear 5 Ramaikan One Piece Pirate Warriors 4!

Jakarta: One Piece menjadi sebuah anime maupun manga yang cukup fenomenal, karya Eiichiro Oda tersebut berhasil menggaet banyak penggemar. Dari salah satu game One Piece, dikabarkan bahwa Luffy mode Gear 5 akan segera hadir sebagai DLC di game One Piece Pirate Warriors 4.Hal ini memang sudah dikonfirmasi oleh Bandai Namco melalui rilisan trailer yang memperlihatkan Gear 5 dari Luffy. Kemudian, mereka juga menginformasikan bahwa Character Pass 2 sudah tersedia, ini juga merupakan sebuah set dari karakter DLC sebelumnya.Bandai mengumumkan bahwa Character Pass 2 tersebut merupakan Luffy dari Onigashima Battle. Luffy yang mengenakan jubah hitamnya tersebut juga menjadi salah satu pakaian yang cukup ikonik, karena pakaian tersebut juga sempat memeriahkan perayaan episode ke-1000.Selain Luffy yang mengenakan pakaian saat di Onigashima, Character Pass 2 ini juga memperlihatkan Trafalgar Law yang mengenakan baju dari Onigashima dan terlihat pada Wano. Namun, untuk menggunakan pakaian tersebut, pastikan kamu sudah membeli Character Pass terlebih dahulu.Jika membahas tentang Luffy Gear 5, hal ini memang tengah menghebohkan para komunitas pecinta One Piece dan juga anime. Karena memang sebentar lagi para penggemar akan melihat Luffy Gear 5 dalam bentuk animasi, dan sebelumnya Luffy Gear 5 hanya diperlihatkan pada bentuk Manga.Jadi, DLC yang menghadirkan Luffy Gear 5 akan menjadi salah satu DLC yang memang sudah ditunggu oleh para penggemar dan pemain. Banyak penggemar dan pemain yang penasaran dengan kemampuan Luffy saat memasuki mode Gear 5.DLC yang memperlihatkan Luffy dengan mode Gear 5 akan tersedia pada September mendatang. Jadi, para penggemar diminta untuk bersabar untuk memainkan Luffy dengan Gear 5. Seperti yang diketahui juga, hanya dengan hitungan hari, Luffy Gear 5 akan terlihat dalam bentuk animasi, sehingga para penggemar diminta untuk menyaksikan Luffy dengan mode Gear 5 pada anime One Piece terlebih dahulu.Bagi para pemain yang ingin memainkan game ini, maka bisa menggunakan platform Nintendo Switch, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, dan PC.