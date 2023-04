Ubisoft Division Day, Perayaan Ulang Tahun ke-7 Franchise The Division

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Pada 21 April lalu, Ubisoft mengadakan Division Day sebagai upaya peringatan ulang tahun yang ke-7 untuk game The Division. Pada acara tersebut, Ubisoft memberikan beberapa detail terkait game The Division Universe, mencakup The Division 2, The Division Heartland, dan The Division Resurgence.Lebih tepatnya, Ubisoft memperkenalkan beberapa projek yang sedang mereka jalani agar bisa memberikan pengalaman baru kepada para pemain dan cerita-cerita baru pada dunia The Division.Bila melihat dari game The Division 2, umurnya sudah 5 tahun dan mereka menginformasikan bahwa perayaan tahun ke-5 akan diselenggarakan pada Juni. Namun, bagi para pemain kini sudah bisa merasakan mode permainan terbaru . Para pemain bisa memainkan mode terbaru tersebut dengan berpartisipasi untuk melakukan test server yang dilakukan Ubisoft.Istimewanya lagi, selama masa test server, para pemain akan mendapatkan outfit eksklusif dari Resident Evil, Leon S. Kennedy RPD. Outfit tersebut bisa didapatkan oleh para pemain mulai April 25 kemarin hingga 9 Mei mendatang, dan semua pemain bisa mendapatkan dengan cara melakukan login pada waktu tersebut.Selain itu, untuk game The Division 2 dalam memeriahkan event Year 5, mereka akan membawakan konten dari season-season sebelumnya. Pada Juni mendatang, mereka akan menghadirkan Season 1: Broken Wings. Pada season ini, para pemain akan dimanjakan dengan mode permainan terbaru, serta mode yang bernama Rogue-lite akan segera tersedia secara gratis untuk semua pemain.Bagi para pemain yang memiliki premium pass untuk Season 1, maka mereka bisa untuk mendapatkan beberapa item menarik dengan nuansa Splinter Cell. Splinter Cell sendiri merupakan game legendaris dari Ubisoft, dan Tom Clancy’s. Jadi, dengan begitu akan menarik para pemain untuk membeli premium pass.Bagaimana untuk Season 2? Pada Season 2 yang menggunakan tema Puppeteers, para pemain akan disuguhi tantangan baru, dan menjadikan para pemain sebagai agent yang akan melakukan petualangan ke Meret Estate. Untuk Season 3: Vanguard akan mengembalikan para Agent ke New York untuk melakukan liburan dan mencari informasi tentang Aaron Keener dan para Rogues.Namun, untuk Season 4: Black Diamond para pemain akan mendapatkan sebuah DLC yang menghadirkan cerita baru sekaligus dari dLC tersebut akan menambahkan zona baru, dengan main quest yang juga baru. Jadi, DLC tersebut akan membawakan segala hal yang baru dan bisa dinikmati oleh para pemain.Terdapat informasi dari The Division Heartland, para pemain bisa mengoleksi action figure dari Caleb Dunne dan Brian Johnson yang merupakan karakter yang diperkenalkan pada game The Division 2 Original.Selain itu, bagi para penggemar The Division, maka akan segera muncul serial Webtoon terbaru yang akan diluncurkan tahun depan dengan membawakan cerita dari petualangan di Houston.Seperti yang diketahui, belum lama ini memang Ubisoft sudah akan mengadaptasi salah satu game mereka menjadi komik di Webtoon yakni, Assassin’s Creed Black Flag dan kini giliran The Division yang akan segera mempunyai versi komik.