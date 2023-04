EA Siap Rilis Game Mobile The Lord of the Rings: Heroes of Middle Earth

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Electronic Arts (EA) berencana merilis game mobile terbaru untuk Android dan iOS. Game tersebut bernama The Lord of the Rings: Heroes of Middle Earth akan meluncurkan para tanggal 10 Mei 2023 dan tersedia gratis alias free-to-play.EA baru saja membagikan video teaser resmi perdananya yang berdurasi kurang dari satu menit. Di sini diperlihatkan desain grafis game serta antarmuka atau user interface di dalamnya. Menurut kami tampilannya masih jauh dari kata menarik, kemungkinan belum versi siap rilis.The Lord of the Rings: Heroes of Middle Earth menawarkan gaya grafis tiga dimensi yang umum untuk sebuah game mobile. Game ini mengusung gameplay turn-based combat, pemain harus menyiapkan lima karakter dalam satu tim.Setiap karakter memiliki progres level yang akan membuka akses ke ragam skill dari karakter. Di situs resminya, EA menyebut The Lord of the Rings: Heroes of Middle Earth akan menyediakan banyak pilihan karakter berasal dari franchise Lord of the Rings karya J.R.R. Tolkien.The Lord of the Rings: Heroes of Middle Earth disebut menawarkan ragam mode gameplay di dalamnya, mulai dari mode Story hingga PvP yang memungkinkan pertarungan dengan pemain lain.Pihak EA meyakini bahwa game mobile The Lord of the Rings akan diterima gamer dengan mudah melihat basis penggemarnya cukup besar. Game ini akan melengkapi beberapa seri game The Lord of the Rings yang selama ini sudah digarap EA.Riwayat EA di pasar game mobile sebenarnya tidak terlalu membanggakan. Beberapa bulan lalu mereka mengumumkan untuk menutup game Apex Legends Mobile yang usianya kurang dari setahun dan membatalkan rencana merilis game Battlefield Mobile.