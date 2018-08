Nero Ikut Ramaikan Devil May Cry 5, Kehebatannya?

Setelah mengumumkan rencana untuk merilis seri terbaru kelima dari Devil May Cry di ajang E3 2018 bulan Juni lalu, Capcom kini pamer cuplikan berikutnya di Gamescom 2018.Apabila di ajang E3 2018 Capcom merilis trailer perdana Devil May Cry 5 tanpa tanggal rilis yang pasti, kali ini mereka menyatakan bahwa game ini rencananya akan dirilis pada tanggal 8 Maret 2019.Pada Gamescom 2018 Capcom kembali merilis video trailer terbaru berjudul Nero "Devil Breakers" yang masih memperlihatkan Nero, sang tokoh utama di Devil May Cry 4 kembali bertarung di seri kelima.Namun, penggemar franchise Devil May Cry masih akan melihat kembali kelanjutan aksi Dante di bagian akhir video, sebagai penerus aksinya di trailer perdana Devil May Cry 5.Diperlihatkan gameplay pertarungan Nero bersama rekannya Nico yang kembali fokus ke tangan prostetik Nero sebagai pengganti tangan berkekuatan Demon yang dipotong oleh sosok misterius.Sepanjang video, diperlihatkan kekuatan tangan prostetik Nero mulai dari menarik lawan dan membantingnya atau melakukan kombo dengan ayunan pedang Red Queen atau tembakan Blue Rose miliknya.Dalam beberapa adegan terlihat tangan prosestik tersebut juga bisa menembakkan sebuah tenaga dan mengeluarkan kemampuan tertentu seperti memberhentikan waktu. Bahkan diperlihatkan tangan prostetik tersebut bisa terbang seperti roket dan ditumpangi Nero seperti mengendarai skateboard.Capcom menyebutkan bahwa Devil Breaker adalah nama untuk tangan prostetik Nero yang memiliki beberapa kemampuan termasuk grapling and hook, kemudian melempar atau membanting lawan.Di bagian akhir video diperlihatkan Dante mengendarai sebuah seeda motor yang kemudian terbelah dan bisa menjadi dua buah pedang.Setidaknya kita sudah melihat dua hero yang bakal tampil di Devil May Cry 5 dan masih menyisakan satu hero misterius seperti yang terlihat di poster promosi Devil May Cry 5.(MMI)