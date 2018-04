Pecinta Game dan Cosplayer Padati BSD

520 pecinta game dan costum pemain (cosplay) meramaikan kegiatan kompetisi game di acara DigiPlay 2018 di The Breeze BSD, Kabupaten Tangerang, Sabtu 14 April 2018.Kompetisi yang dimeriahkan belasan komunitas game lokal ini akan bertarung menunjukan penampilan terbaiknya, untuk memperebutkan hadiah senilai puluhan juta rupiah.Rifky, 18, pelajar SMA dari Gading Serpong, kabupaten Tangerang menargetkan bisa masuk ke babak final dalam kompetisi DigiPlay Mobile Legends ini.Dia yang datang bersama enam orang rekannya bisa unggul dalam turnamen Mobile Legends kali ini. Sejumlah kiat jitu, untuk bisa naik ke podium memperebutkan juara satu juga telah dia siapkan.“Yakin menang, tahun lalu juara empat, tahun ini harus bisa juara pertama. Demi Rp20 juta,” kata dia. Rifky mengaku, untuk bisa menang dalam ajang kali ini, setiap harinya berlatih selama 5 jam.“Kalau persiapan sudah matang, kita juga sudah sering bermain di turnamen-turnamen lain. Intinya chemistry tim sudah terbangun. Satu tim lima orang, dua cadangan,” kata dia.Dalam ajang Digi Play 2018 ini, tak hanya Mobile Legends, cosplayer juga melombakan kreativitasnya untuk menjadi pemenang dalam ajang hari ini. Kiryu, 24, asal Jakarta, mengaku sudah mempersiapkan kostum terbaiknya untuk berkompetisi di ajang ini.“Kalau saya spesialis karakter di game DOTA, kali ini saya sebagai Litch King, di game Dota 2,” ucapnya. Dia mengaku sudah seringkali mengikuti kejuaraan cosplay di berbagai daerah di Indonesia. Terakhir dia mendapat juara Runner Up diajang Indonesia Comic Con 2017.Apri, 22, warga Jakarta Barat ini justru mengaku keikutsertaanya dalam ajang kompetisi tersebut untuk meghibur pengunjung yang datang. “Buat saya bisa menghibur pengunjung saja sudah senang. Kalau bisa menang itu nilai plus saja,” katanya.Panji Himawan, ketua panitia acara menerangkan, kompetisi di bidang ekonomi kreatif ini dibagi ke dalam tiga katgori. Ada kategori lomba Mobile Legends, Cosplayer, dan Trading Card Games.“Kegiatan ini mengundang komunitas kreatif di Indonesia untuk bersama-sama merasakan kesenangan menjadi bagian dari tumbuhnya ekonomi kreatif di Tanah air,” ucap dia.Acara ini lanjutnya, juga memperkenalkan Budaya Pop (Pop Culture) dan Industri Kreatif di bidang esport. “Dengan adanya acara DigiPlay besar harapan Industri Kreatif di Indonesia semakin berkembang khususnya di bidang esport,” katanya.(MMI)