Cerita Seorang Pria Tembus Banjir Demi Jemput PS5

Jakarta: Banjir terjadi pada sejumlah kawasan DKI Jakarta tapi hal ini tidak menyurutkan semangat untuk bisa mendapatkan konsol gaming terbaru terutama apabila ini demi anak tercintah.Hal ini yang dialami oleh Wasa Wirman yang juga merupakan tech reviewer sekaligus sneaker review. Dia mengunggah vlog ke kanan YouTube miliknya yang menampilkan perjuangan Wasa dan anak perempuannya untuk menjemput PlayStation 5 atau PS5."Pas tanggal 16 Februari gue liat postingan Instagram Urban Republic kalau PS5 bakal tersedia tangal 17. Katanya mesti dateng ke store langsung karena ada persyaratan yang berlaku," ujar Wasa kepada Medcom.id.Wasa cukup beruntung karena dia Urban Republic di Gandaria City menerapkan first come, first serve. Jadi dia bisa membeli PS5 tanpa proses undian yang banyak diterapkan di berbagai negara termasuk Indonesia."Nah di situ gue agak gak paham juga sebenarnya mesti datang ke store jam berapa, soalnya setahu gue PS5 sampai sekarang kenanya sistem undian atau raffle ya," ucap Wasa."Dengan bekal gue biasa antre sepatu Jordan, yaudah gue nekat aja datang pagian deh besoknya dengan berharap salah satu syaratnya itu FCFS (first come, first serve)," tambahnya.Wasa jadi urutan antrean ke-11 yang tiba. Dia berhasil membeli PS5 Disc Edtion dengan harga ritel yaitu Rp8.799.000 yang artinya sangat murah dibandingkan harga pasaran saat ini. Sayangnya janji bahwa PS5 bisa diambil tanggal 18 Februari ternyata bergeser ke 20 Februari 2021.Tidak disangka pada 20 Februari 2021 dini hari hujan deras tidak berhenti. Sejumlah titik menurut menuju Gandaria City dilaporkan banjir demikin juga kawasan Ciledug, yang merupakan tempat tinggalnya ikut terkenal imbas banjir."Kelar beberes barang di rumah, naikin ke atas, gue ngomong sama istri gue bagaimanapun mesti ambil nih PS5 soalnya dia juga udah keburu ngomong sama anak gw besok diambilnya," tutur Wasa.Menurut Wasa keinginan membeli PS5 ini bukan karena dia ingin merasakan game terbaru tapi karena anak perempuannya yang memang menantikan konsol gaming tersebut. Harga ritel yang berhasil didapatkan Wasa juga membuat dia semakin mantap untuk menembus banjir demi menjemput PS5.Akhirnya PS5 berhasil dijemput Wasa, sang anak dititipkan ke rumah orang tua karena banjir di tempat tinggal Wasa dan keluarga belum surut. PS5 tadi tetap dibawa Wasa pulang ke rumah sambil menerobos banjir yang belum surut pada sore hari."Intinya gue beli PS5 beneran lebih buat anak gue, beda sama bapak-bapak yang lain mungkin mereka ngebet bgt pengen punya duluan buat apaan gak tau gue," ujar Wasa yang juga baru saja menjadi seorang bapak dengan dua anak.(MMI)