Ubisoft Rilis The Settler: New Allies di Awal Tahun 2023

Jakarta: Ubisoft membawa kabar dari game terbaru mereka untuk tahun depan. Informasi resmi yang diterima Medcom.id menyebutkan bahwa Ubisoft akan merilis game The Settlers: New Allies di awal tahun 2023.Franchise The Settlers merupakan salah satu game lawas yang sejak lama menawarkan gameplay real-time strategy. The Settler: New Allies sendiri akan dirilis pada 17 Februari 2023 untuk PC, namun Ubisoft menjanjikan game ini juga akan hadir untuk konsol Xbox dan PlayStation serta Nintendo Switch.Rencananya di tanggal 1 Desember 2022, kanal Twitch milik Ubisoft akan menggelar live stream dan membahas beberapa fitur dari game tersebut, salah satunya mode Skirmish. The Settlers: New Allies.Ubisoft menyebut game The Settlers: New Allies diciptakan dengan Snowdrop Engine sehingga menghasilkan konten yang benar-benar baru, berbeda dari seri sebelumnya terutama di kualitas grafis.The Settlers: New Allies menghadirkan tiga mode gameplay, pertama adalah single-player campaign kemudian hardcore-mode yang menawarkan tantangan lebih berat dari arena permainan dan kemampuan AI.Mode Skirmish menawarkan opsi bermain Solo vs AI, Co-Op vs AI, dan PvP yang bisa mendukung hingga delapan pemain sekaligus. Di sini ditawarkan 12 map dengan desain arena yang menantang kemampuan menyusun strategi.Di mode Co-Op atau PvP game ini menyediakan mode online untuk bisa terhubung ke pemain lain. The Settlers: New Allies menghadirkan tiga faksi baru yang terdiri dari Elari, maru, dan Jorn. Ketiganya memiliki latar cerita berbeda dengan banyak perbedaan yang membuatnya unik.The Settlers: New Allies sudah membuka pemesanan atau pre-order. Di sini ditawarkan dua edisi, Standard Edition yang hanya berisi base game dan Deluxe Edition yang dilengkapi konten bonus in-game maupun artbook versi digital.