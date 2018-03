Seminggu Dirilis, Sea of Thieves Jadi Game Terlaris Xbox

Xbox boleh dikatakan beruntung. Salah satu game eksklusift mereka berhasil menjadi game terlaris dalam waktu seminggu setelah dirilis.Game tersebut adalah Sea of Thieves yang digarap Rare dan Microsoft Studios dan dirilis pada 20 Maret 2018. Pihak Microsoft menyebutkan bahwa saat ini game tersebut sudah dimainkan lebih dari dua juta pemain.Informasi yang beredar justru menyebutkan keberhasilan Sea of Thieves bahkan melebih game eksklusif sebelumnya seperti Horizon Zero Dawn dan Bloodborne dalam kurun waktu yang sama yakni seminggu sejak dirilis.Ini merupakan kabar baik tidak hanya bagi Microsoft sebagai pengembang game tersebut. Hal ini juga pertanda bahwa Microsoft telah menemukan salah satu konsep game multiplayer yang bisa membuatnya bersaing dengan Sony PlayStation 4 dalam segi game eksklusif yang dimiliki.Bagi Anda yang belum mengetahui Sea of Thieves game multiplayer ini mengambil latar petualangan bajak laut. Anda bisa bermain bersama banyak pemain dan mengarungi lautan dan berperang melawan bajak laut atau pemain lainnya.Di samping naval battle, Anda juga tetap diberikan petualangan di pulau untuk mencari harta karun yang dijaga oleh hantu dan monster. Misi Anda adalah menjadi bajak laut paling dihormati dan disegani di lautan.Tidak hanya populer di kalangan gamer, pihak Microsoft juga sesumbar bahwa game mereka juga banyak disaksikan secara streaming. Mereka menyebutkan ada lebih dari 100 ribu gamer yang menyaksikan permainan Sea of Thieves.Sea of Thieves saat ini baru hadir di Xbox One dan PC (Windows), Microsoft sudah berencana untuk membawa game ini ke Nintendo Switch dan PS4.(MMI)