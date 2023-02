Lyto Siap Rilis Game Luna Online: New World di 28 Februari

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Publisher game online ternama Lyto mengumumkan tanggal rilis untuk game terbarunya, yaitu Luna Online: New World. Seri terbaru dari franchise game yang tidak kalah populernya di Indonesia tersebut akan dirilis pada 28 Februari 2023.Sebelumnya game online Luna Online: New World telah menggelar tahap Pra-Register dan Beta Test. Di momen tersebut, Lyto mengklaim bahwa mereka berhasil menarik minat penggemar MMORPG di Indonesia dengan bukti jumlah pemain yang mencapai 10.150 player di tahap Beta Test.“Permintaan akan game online yang berkualitas terus meningkat di kalangan penikmat game di Indonesia. Memahami hal tersebut, LYTO sebagai publisher game terbesar di Indonesia dengan bangga menghadirkan Luna Online: New World ke tengah-tengah masyarakat,” ujar CEO Lyto, Andi Suryanto.Andi membagikan informasi terkait fitur unggulan di Luna Online: New World yang akan menarik minat gamer MMORPG. Pertama, akan tersedia lebih dari 50 kombinasi Job dan Class.Di dalamnya juga ada Couple System yang menyediakan interaksi sosial berupa perjodohan antar pemain Luna Online: New World. Fitur pertempuran di game ini juga diklaim lebih seru.Guild War pasti akan tersedia yang mengajak semua pemain membangun pasukan dan menjadi yang terkuat. Fitur Castle Siege & Guild Tournament merupakan mode pertempuran lain yang akan membuktikan status kamu sebagai pemain dan pasukan terkuat di Luna Online: New World.Fitur Open OK juga akan membuat pertarungan di dalam Luna Online: New World tanpa henti, pemain bisa diserang di mana saja. Sesuai dengan namanya, game ini tidak hanya menawarkan keseruan petualangan dan pertarungan tapi juga kehidupan di dalamnya.Pemain bisa membangun rumah di dunia Luna Online: New World, hingga memancing, bertani, dan memasak. Mereka tidak akan sendirian karena pemain bisa memiliki tunggangan (ride) dan hewan peliharaan (pet) yang bisa diajak berpetualang dan bertarung di mode World Boss.Kini memasuki periode jelang peluncuran, Lyto menggelar event menarik untuk fase Grand Launching. Tidak hanya satu tapi akan ada rangkaian event yang menawarkan hadiah total senilai Rp50 juta.Satu event yang akan mengajak pemain segera berpetualangan adalah Event Lucky 40, jadi pemain yang karakternya sudah mencapai Level 40 berhak mengikuti undian dengan hadiah mouse gaming dan keyboard mechanical Logitech hingga sepeda motor Honda Scoopy.Lyto juga menyiapkan hadiah lebih menarik untuk event lain setelah peluncuran, mulai dari headset dan gaming chair, smartphone, dan laptop gaming. Makanya jangan lewatkan semua event periode peluncuran atau grand launching.Lyto menyebutkan bahwa YouTuber atau streamer di Indonesia juga akan ikut meramaikan peluncuran game online Luna Online: New World. Lyto membuka kesempatan untuk siapa saja menjadi official streamer game ini, cara cukup mendaftar lewat situs resmi Lune Online: New World.Mereka yang terpilih menjadi official streamer Luna Online: New World juga akan mendapatkan hadiah in-game dan merchandise eksklusif Luna Limited Edition.