Pokemon Go Semakin Serius dan Agresif Hadirkan Berbagai Inovasi dan Kolaborasi

Jakarta: Pokemon Go menjadi salah satu game dengan keunikan tersendiri yang dimiliki, mengajak para pemain seakan menjadi Pokemon Trainer sungguhan. Dengan mengadopsi Augmented Reality (AR) yang dikembangkan oleh Niantic Inc. mereka berhasil menggaet banyak pemain dari berbagai golongan.Pada negara Indonesia, Pokemon Go menjadi pelopor game dengan teknologi AR dan berhasil mengumpulkan hingga 61.000 komunitas. Selain itu, Pokemon Go juga berhasil untuk bekerjasama dengan berbagai perusahaan atau organisasi terkemuka di Indonesia. Hal ini bisa diwujudkan karena menjadi game yang memang cukup digandrungi oleh sebagian besar penggemar Pokemon.Mereka telah berhasil untuk melakukan kolaborasi bersama dengan Indomaret, Telkomsel, bahkan dengan Garuda Indonesia. Jadi, bisa dikatakan Pokemon Go ingin terus memperluas pasar mereka, khususnya pada negara Indonesia.“Pada tahun 2023 ini, Komunitas Pokémon GO Indonesia terdiri dari lebih dari 100 grup aktif dengan 61.000 pengikut yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini sejalan dengan komitmen pengembang Pokémon GO yakni Niantic untuk membawa pengalaman nostalgia Pokémon ke dunia nyata melalui Pokémon GO, dengan memanfaatkan teknologi AR berbasis lokasi untuk memungkinkan interaksi antara pemain dan membentuk komunitas global,” ucap Rafael Siregar, Country Manager of Emerging Market Niantic Inc.Hingga kini, Niantic ingin terus mengembangkan teknologi AR mereka melalui game Pokemon Go. Hal ini memang terlihat bahwa mereka memperkenalkan sebuah inovasi yang dinamakan AR+.AR+ sendiri merupakan sebuah peningkatan dari teknologi AR pada umumnya. Jadi, para pemain akan lebih merasakan perasaan realistis dalam menangkap berbagai Pokemon yang sudah tersebar di wilayah sekitar.Perlu diketahui, Pokemon Go juga cukup sering dan rutin dalam melakukan Community Day, perayaan tersebut mengajak para pemain setia Pokemon Go dalam melakukan pertemuan pada setiap kotanya.Untuk kolaborasi yang dilakukan dengan Indomaret adalah mereka menyediakan PokeStop untuk setiap Indomaret yang ada. Jadi, para pemain bisa melakukan restock untuk setiap sumber daya yang memang diperlukan selama melakukan petualangan mencari Pokemon.Lalu, bagaimana dengan Garuda indonesia? Pokemon Go bersama dengan Pokemon Go dalam membuat pesawat khusus dengan livery bergambar atau bernuansa Pokemon. Jadi, para penggemar bisa menikmati penerbangan mereka dengan mendapatkan nuansa spesial dari Pokemon.“Ke depannya, kami akan terus meningkatkan terobosan baru yang relevan lewat aktivitas komunitas Pokémon GO Indonesia. Selain itu, nantikan beberapa lokalisasi konten di mana kami akan mengintegrasikan ciri khas bangsa seperti seni budaya Indonesia ke dalam aplikasi Pokémon GO. Semua ini sejalan dengan upaya perusahaan untuk memperkuat dan mengembangkan solidaritas serta meningkatkan pengalaman bermain,” tutup Rafael.