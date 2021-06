Ubisoft Siapkan Konten Tahun Kedua Assassin’s Creed Valhalla

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Di E3 2021 Ubisoft juga merilis pengumuman terbaru dari seri franchise game blockbuster mereka yaitu Assassin’s Creed Valhalla. Ubisoft untuk pertama kali menyiapkan dukungan konten terbaru tahun kedua (second year) untuk seri game Assassin’s Creed.Ubisoft menyebutkan mereka sudah menyiapkan konten terbaru bertajuk The Siege of Paris yang akan menyediakan konten berupa latar cerita yang baru dan memperluas arena permainan. The Siege of Paris akan mengambil latar daratan Francia, Eivor sekali lagi akan mengungkap misteri di daratan ini sekaligus membangun aliansi.Konten The Siege of Paris disebutkan akan hadir lewat sistem Season Pass yang dibanderol senilai Rp259.000. Di sini Ubisoft juga berjanji akan menambahkan lebih banyak konten in-game di dalamnya, mulai dari outfit, senjata terbaru dan banyak lagi.The Siege of Paris juga akan kembali menghadirkan model misi Black Box Infiltration, sebuah misi yang memberikan kebebasan sepenuhnya bagi pemain dalam menyelesaikan misi tersebut. Semua konten dari The Siege of Paris akan segera hadir dalam beberapa minggu lagi.Tidak cuma konten game tapi Assassin’s Creed Valhalla bakal ikut mendapatkan konten edukasi yaitu Discovery Tour yang juga tersedia di beberapa seri Assassin’s Creed sebelumnya. Ubisoft akan merilis konten tersebut dengan nama Discovery Tour: Viking Age.Konten edukasi ini didesain dengan sangat akurat lewat riset mendalam dan dukungan dari arkeolog serta sejarawan untuk merekonstruksi kehidupan bangsa Viking dan petualangan mereka pada abad ke-9 di tanah Norwegia dan Inggris.Ubisoft juga menyiapkan koleksi terbaru di Animus Collection yaitu berupa figurine Master Assassin Ezio dari versi Assassin’s Creed Brotherhood dalam setinggi 24 cm dengan pose memamerkan senjata khas Dual Hidden Blade.(MMI)