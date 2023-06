Menatap Masa Depan Xbox, dari Konsol Hingga Ekosistem

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakata: Dalam gelaran Xbox Showcase 2023 beberapa waktu lalu, Microsoft mengumumkan sejumlah informasi terkait masa depan gaming mereka."Kami bersemangat menatap masa depan Xbox, dan kami melihat peluang untuk mengembangkan tidak hanya bisnis kami sendiri, tetapi industri game secara keseluruhan – dengan menciptakan game baru yang inovatif," ungkap pihak Microsoft."Kami juga mengundang kreator untuk membangun proyek impian mereka di platform kami, dan mengajak semua orang untuk bermain game, di mana pun mereka berada. Ini adalah pilar utama kami untuk membantu melanjutkan pertumbuhan tersebut."Xbox mengaku berambisi untuk setidaknya merilis empat game pihak pertama dalam setahun, sembari menyeimbangkannya dengan pertimbangan cermat atas kebutuhan dari setiap proyek. "Itu merupakan prioritas kami untuk menumbuhkan komunitas yang sudah kami bina selama bertahun-tahun seperti The Elder Scrolls Online, Sea of ??Thieves, Minecraft, Forza, dan lainnya."Dalam lima tahun terakhir, Xbox Game Studios dan Bethesda telah merilis 10 game, dan mereka mengklaim telah memiliki lebih dari 10 juta pemain, mulai dari game baru seperti Sea of Thieves dan Grounded, hingga franchise seperti Minecraft Legends dan Elder Scrolls Online."Game pihak pertama kami kini memiliki lebih dari 150 juta pengguna aktif bulanan. Kami berkomitmen untuk berinvestasi dalam waralaba game baru, mengambil risiko, dan menciptakan jajaran game yang paling beragam dari perusahaan mana pun di industri game."Fable, Clockwork Revolution, Senua's Saga: Hellblade II, dan lainnya merupakan beberapa game paling ambisius dari deretan game yang pernah kami hadirkan sebelumnya." Starfield diyakini menjadi game dari yang paling banyak dimainkan.Dalam Showcase, mereka juga memamerkan game ID@Xbox seperti Dungeons of Hinterberg, sebuah game dari duo suami-istri di Austria, yang pada game debutnya berkesempatan berbagi panggung Showcase bersama Starfield."Kami menawarkan banyak jalur untuk masuk dan sukses di bisnis ini. Program indie kami, ID@Xbox, kini telah membayar lebih dari USD4 miliar kepada lebih dari 5.000 pembuat game di lebih dari 100 negara.""Developer Acceleration Program baru kami juga membantu menghadirkan suara baru yang sebelumnya belum banyak terdengar – kami telah membantu mendanai proyek dari 30 pengembang yang kurang terwakili dan telah berkomunikasi dengan 250 lainnya."Xbox juga mengumumkan telah memperluas akses Game PC ke 46 pasar lainnya, sehingga total menjadi 86 pasa. Saat ini, ada lebih dari 5.000 game yang sedang dikembangkan untuk Xbox, diklaim lebih banyak game dari pihak ketiga yang sedang dalam fase pengembangan dibandingkan periode lainnya dalam sejarah Xbox.Mereka juga mengumumkan konsol Series S hitam yang baru, versi ruang penyimpanan 1TB. Series S yang baru ini akan tersedia pada 1 September. Mereka menggandeng WD dan Seagate untuk menurunkan harga penyimpanan yang dapat diperluas (expandable storage).Pengguna Game Pass segera dapat melakukan streaming game PC tertentu dari library melalui Nvidia GeForce Now. Ini memungkinkan mereka memainkan katalog PC Game Pass di perangkat apa pun yang di-streaming oleh GeForce Now, seperti PC berspesifikasi rendah, Mac, Chromebook, perangkat seluler, TV, dan lainnya.