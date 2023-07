The Boys Ikut Ramaikan Call Of Duty: Modern Warfare 2

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: The Boys menjadi salah satu serial TV yang cukup fenomenal di kalangan para pecinta film. Namun, perlu diketahui bahwa The Boys sendiri merupakan serial yang diadaptasi dari sebuah komik superhero. Kini, dikabarkan bahwa The Boys akan muncul pada game Call of Duty dan memberikan para pemain pengalaman bermain COD yang baru.Call of Duty memperlihatkan tampilan video yang menunjukkan black Noir salah satu karakter dari The Boys yang mengumumkan bahwa mereka akan segera muncul pada game perang tersebut.Hal ini memang dikonfirmasi oleh akun Twitter resmi dari Vought International yang mengatakan bahwa Black Noir, Homelander, dan satu superhero yang tidak bisa disebutkan akan segera muncul pada game COD.Para pemain COD sendiri sangat kaget dengan jalinan kolaborasi ini. Bisa dikatakan, para pemain COD akan mendapatkan kesempatan dalam mendapatkan kekuatan layaknya seorang manusia super dan bisa menggunakan kekuatan tersebut pada medan perang.Dilansir dari Push Square bahwa para karakter The Boys akan hadir pada Call Of Duty: Modern Warfare 2 dan Warzone 2.0. Karakter Homelander akan hadir pada 16 July dan untuk Black Noir akan muncul pada 20 Juli mendatang.Selain dari kekuatan unik yang dihadirkan dari jalinan kolaborasi ini. Para pemain juga berkesempatan dalam mendapatkan beberapa kosmetik eksklusif dengan nuansa The Boys. Hal ini justru menjadi salah satu hal yang mampu untuk menarik banyak pemain baru agar mereka memainkan game tersebut.Selain dari Call of Duty, dikabarkan juga bahwa Homelander akan segera muncul pada game Mortal Kombat 1 dan menjadi karakter yang bisa digunakan oleh para pemain. Bisa dikatakan, ini menjadi salah satu tindakan cemerlang dari pihak film The Boys untuk memperkenalkan film mereka kepada para penonton baru.