Homelander Masuk Mortal Kombat 1

Jakarta: Ini menjadi sebuah kabar gembira untuk semua penggemar serial The Boys, akun sosial media The Boys juga mengonfirmasi hal ini. Jadi, bisa dikatakan bahwa para pemain Mortal Kombat 1 yang akan segera rilis pada 19 September 2023 mendatang bisa menggunakan Homelander sebagai salah satu karakter mereka.Dikutip dari Gamingbible, keikutsertaan Homelander memang sudah dikonfirmasi dari akun Tiktok The Boys. Namun, pihak The Boys mengonfirmasi melalui kolom komen. Pada video yang menunjukkan bahwa Black Noir salah satu dari karakter The boys akan muncul pada game Call of Duty.Pada akun ‘Vought International Studios” menjawab salah satu pengguna Tiktok yang menanyakan kabar dari Mortal Kombat, dan akun Vought tersebut menjawab “MK sudah mengonfirmasi”. Kemudian, akun tersebut juga menambahkan “Homelander akan tersedia pada MK, dan hanya itu yang bisa kami sampaikan,”.Namun, perlu diketahui bahwa memang informasi resmi dari NetherRealm belum disampaikan. Tetapi berita baiknya adalah para penggemar sudah mengetahui bahwa Homelander memang benar akan menjadi salah satu karakter yang akan memeriahkan game tersebut.Selain dari Homelander, Omni-Man bintang dari serial Invincible dikabarkan juga akan turut hadir pada game tersebut. Nmaun, informasi ini belum ada pihak terkait yang membenarkan. Jadi, para penggemar sangat berharap bahwa Omi-Man benar-benar muncul pada game tersebut.Jika Omni-Man muncul, maka para penggemar bisa memainkan Homelander dan Omni-Man dan membuat keduanya melakukan baku pukul dan melihat siapa yang menjadi terkuat. Bagi para pemain yang ingin memainkan game ini, maka bisa menggunakan platform Playstation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, dan Microsoft Windows.