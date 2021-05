29 Mei, Ubisoft Pamer Gameplay Far Cry 6

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Ubisoft merilis pengumuman terbaru terkait salah satu seri franchise game andalan mereka yaitu Far Cry 6 yang bakal hadir di PC sekaligus konsol generasi terbaru yaitu PS5 dan Xbox Series X/S.Apabila sebelumnya Far Cry 6 hanya menyajikan story trailer saja kini Ubisoft berencana untuk merilis trailer terbaru yang menyajikan gameplay lengkap dari game tersebut. Di sini gamer akan bisa menyaksikan gameplay terbaru dari game action-shooter andalan Ubisoft.Far Cry 6 menyajikan kisah yang berbeda dari seri sebelumnya tapi dengan konsep yang sebetulnya tidak berbeda dari seri-seri sebelumnya. Pemain akan memainkan karakter protagonis yang berusaha membebaskan diri dan kelompoknya dari tekanan kelompok atau golongan yang berkuasa di sebuah lokasi fiktif.Di seri Far Cry 6 lokasi permainan akan mengambil latar sebuah wilayah bernama Yara yang memiliki suasana khas Amerika Latin. Kondisi di Yara berkecamuk akibat tekanan dari tiran berkuasa yaitu Presiden Anton Castillo yang juga sedang menyiapkan sang anak, Diego, sebagai penerusnya.Kita akan bermain sebagai protagonis bernama Dani Rojas, anggota militer Yara yang kemudian beralih menjadi pejuan kebebasan di Yara. Misi utamanya adalah menggulingkan rezim Anton Castillo.Kepada Medcom.id, pihak Ubisoft menyatakan akan merilis trailer gameplay pertama Far Cry 6 pada tanggal 29 Mei 2021 pukul 12.30 WIB lewat channel YouTube Ubisoft. Kita akan bisa melihat upgrade apa saja yang dihadirkan Ubisoft ke Far Cry 6, benar-benar berbeda atau masih serupa dengan seri sebelumnya.Medcom.id sempat mengulas seri Far Cry 5 yang tergolong cukup sukses dengan jalan cerita yang menarik. Sayangnya, di sekuel seri tersebut yaitu Far Cry New Dawn yang hadir sebagai stand alone gamer hanya disajikan plot cerita yang berbeda dengan minim pembaruan fitur maupun gameplay.(MMI)