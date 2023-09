The Dark Pictures Anthology: Little Hope Meluncur ke Nintendo Switch

Advertisement

Jakarta: Bandai Namco secara resmi mengumumkan bahwa game The Dark Pictures Anthology: Little Hope akan hadir untuk platform Nintendo Switch. Game yang satu ini memang menjadi salah satu game yang cocok untuk dimainkan bersama dengan teman atau keluarga, karena mempunyai fitur online multiplayer dan fitur local multiplayer.Secara singkat, setiap keputusan yang kamu pilih akan memberikan konsekuensi untuk alur cerita. Jadi, kamu bersama dengan teman kamu diharapkan untuk mencari jawaban yang paling efektif dan memberikan pengaruh baik untuk mendapatkan ending yang baik.Bisa dikatakan, game ini memang memberikan kamu untuk mengeksplorasi dari segi cerita, sehingga kamu bisa mendapat berbagai ending yang berbeda. Memang mempunyai konsep yang mirip seperti Detroit Become Human, sehingga ini yang membuat seri The Dark Pictures Anthology menjadi game yang cukup memberikan kesan yang positif dari para pemainnya.Untuk cerita Little Hope sendiri, kamu akan diajak untuk bertahan hidup setelah mengalami kecelakan bus yang sedang kamu tumpangi. Namun, sialnya kamu terjebak di sebuah kota terbengkalai yang memaksa kamu untuk berhadapan dengan makhluk yang hidup di dalamnya.Game ini akan segera rilis pada platform Nintendo Switch di 5 Oktober 2023 mendatang, dan Bandai mengatakan bahwa kualitas grafis tidak akan kalah dibandingkan dengan kualitas grafis pada konsol lainnya.Namun, bagi para pemain yang ingin langsung memainkan game ini, maka bisa menggunakan platform Playstation 5, Playstation 4, Xbox One, Xbox Series X/S, dan PC. Untuk platform Nintendo Switch sendiri sudah bisa dilakukan PO.