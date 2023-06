Mario + Rabbid DLC Kedua Sudah Bisa Dimainkan di Nintendo Switch

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Pada gelara Nintendo Direct, Ubisoft secara resmi mengumumkan dan merilis DLC kedua dari game Mario + Rabbids Spark of Hope.Pada DLC tersebut, para pemain akan diajak menikmati cerita terbaru dan juga para pemain akan mengeksplorasi planet terbaru. Mario + Rabbids Sparks of Hope: The Last Spark Hunter akan tersedia secara global, dan hanya bisa dimainkan menggunakan platform Nintendo Switch.Belum lama ini, Nintendo dan Ubisoft juga sudah merilis trailer terbaru untuk DLC tersebut. Pada trailer tersebut para pemain bisa melihat dunia baru dari planet yang diperlihatkan. Mario dan kawan-kawan akan melakukan eksplorasi di planet tersebut.Cerita dari DLC kedua ini dinamakan The Last Spark Hunter. Mengisahkan saat Mario serta kawan-kawan mendekati Benteng Cursa, secara tiba-tiba mereka mendeteksi adanya sebuah anomali di Melodic Gardens. Pada Melodic Gardens, semua tanaman yang ada pada taman tersebut menghasilkan sebuah musik yang khas.Mario sudah mencurigai dengan adanya sebuah invasi Darkness baru, pada akhirnya mereka mengubah arah mereka hanya untuk menemukan diri mereka yang terjebak di planet yang sunyi. Oleh karena itu, para pemain akan ditantang dengan tantangan baru.Dalam Melodic Gardens, para pemain akan diajak untuk melakukan eksplorasi melalui musik dan alam, dan pastinya para pemain bisa untuk melakukan interaksi dengan tanaman untuk memecahkan semua teka-teki yang ada.Pada DLC ini para pemain juga akan diperkenalkan dengan beberapa karakter baru yang bisa dimainkan. Jadi, selain dari tempat dan alur cerita baru, para pemain juga akan dikenalkan dengan beberapa karakter baru.Bagi para pemain yang ingin memainkan game ini maka mereka hanya bisa memainkan game tersebut menggunakan platform Nintendo Switch dan hanya tersedia di platform tersebut. DLC kedua ini juga sudah tersedia di Nintendo e-Shop.