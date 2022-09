Hadir di Tokyo Game Show 2022, Xbox Umumkan Game Terbaru di Game Pass

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Xbox hadir di Tokyo Game Show 2022, Jepang, menggelar sesi khusus bertajuk Tokyo Game Show Xbox 2022, Di kesempatan ini mereka mengumumkan 22 game terbaru di bawah Xbox Studios, Bethesda, dan developer yang lain.Di momen tersebut tidak kurang ada 13 game yang berasal dari developer Jepang dan dua di antaranya dari Tiongkok. Head of Xbox Asia, Jeremy Hinton, menyebutkan bahwa semuanya akan segera tersedia di Xbox Game Pass dan PC Game Pass.“Kami sangat senang mengumumkan bahwa Deathloop akan hadir di Xbox dan akan tersedia untuk penggemar di seluruh dunia dengan Xbox Game Pass minggu depan,” ujarnya.“Mulai hari ini, Ni no Kuni: Wrath of the White Witch; Danganronpa V3: Killing Harmony Anniversary Edition, Assassin’s Creed: Odyssey, dan Fuga: Melodies of Steel juga dapat dimainkan dengan Xbox Game Pass,” kata Jeremy.Dia mengaku sangat senang karena komunitas Xbox di Asia menyambut positif hadirnya layanan seperti PC Game Pass. Jeremy menyebutkan bahwa ke depannya Xbox akan menyediakan lebih banyak game dari developer Jepang dan negara lain di Asia.“Saat ini, kami memiliki lebih dari 250 pembuat game Jepang yang mengembangkan game untuk Xbox. Tim-tim ini telah merilis lebih dari 150 game untuk Xbox dan memperkenalkan game seperti Palworld dan Fuga: Melodies of Steel kepada para penggemar,” ungkap Jeremy.“Sejak kami meluncurkan Xbox Game Pass di Jepang pada tahun 2020 dan PC Game Pass diAsia Tenggara pada awal tahun ini, layanan berlangganan kami terus berkembang dan menjadilebih baik,” tuturnya.Franchise game Persona karya Atlus juga masuk dalam daftar yang bakal disediakan Xbox & PC Game Pass. Seri Persona 5 Royal, Persona 4 Golden, dan Persona 3 Portable.