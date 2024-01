Tips Dasar untuk Bertahan Hidup di The Last of Us II

Memahami tipe musuh yang dihadapi



Advertisement

Stealth adalah Kunci

Lakukan Looting Setelah Melakukan Combat

Kumpulkan Tools untuk Peningkatan Senjata, lakukan dengan bijak

Gunakan Senjata dengan Bijak, Peluru sangatlah langka

Baca Note yang kamu temukan

(MMI)

Jakarta: Naughty Dog memang belum lama ini sudah menghadirkan The Last of Us Part II versi Remastered. Ini menjadi sebuah versi yang memberikan banyak peningkatan, dan dirancang khusus para gamer PS5. Pastinya, dengan menghadirkan versi remastered, Naughty Dog berhasil mendapatkan banyak pemain baru.Maka dari itu, beberapa dari mereka belum mengenal sistem untuk bertahan hidup dalam game yang satu ini. Jangan khawatir, berikut adalah beberapa tips yang bisa kamu ikuti agar bisa bermain game ini dan bertahan hidup agar lebih efektif.The Last of Us memang merupakan sebuah game yang berfokus dalam melakukan stealth. Melawan musuh manusia atau bahkan zombie memang menjadi salah satu tantangan yang juga membutuhkan sistem stealth yang berbeda. Maka dari itu, kamu juga wajib mengetahui lawan yang kamu hadapi.Jika kamu melawan zombie, maka terdapat beberapa tipe zombie. Stalker, Runner, Clicker, Shambler, dan juga Bloater. Semua tipe tersebut sangatlah berbeda, dan yang paling sering kamu temukan adalah Runner dan Clicker. Untuk Runner sendiri, merupakan zombie yang masih menggunakan fungsi penglihatan, sehingga pendengaran tidak terlalu tajam. Sedangkan untuk Clicker merupakan zombie yang sudah buta, hanya saja pendengaran sangat tajam.Kemudian, untuk melawan musuh manusia juga terbagi menjadi dua. Yakni tentara WLF, dan juga Scars. Jika untuk WLF sendiri merupakan musuh yang sangat taktisa dan memiliki banyak senjata yang lebih lengkap. Sedangkan untuk Scars sendiri merupakan segelintir kelompok yang jauh lebih primitif, dan sangat pandai untuk melakukan Stealth.Jadi, memahami tipe musuh yang kamu hadapi memang sangat ampuh untuk bisa mengalahkan mereka. Pastikan juga kamu mengetahui beberapa titik lemah yang dimiliki oleh musuh-musuh tersebut.Setelah kamu memahami semua jenis musuh, kamu sangat wajib untuk menguasai cara melakukan stealth dan juga memahami lingkungan. Stealth dalam game ini menjadi salah satu cara paling efektif untuk mengalahkan musuh. Maka dari itu, kamu sebagai pemain baru sangat wajib untuk menghindari kontak langsung dengan musuh atau melakukan open combat.Stealth akan sangat dibutuhkan jika kamu berhadapan dengan zombie berjenis Clicker. Mereka mempunyai kepala yang sangat keras, sehingga akan sangat boros peluru jika membunuh mereka menggunakan senjata. Jadi, untuk mengalahkan mereka kamu wajib memperhatikan kecepatan kamu melangkah, dan kamu sangat dianjurkan menggunakan Switchblade untuk mengalahkan zombie Clicker.Melakukan upgrade dari semua pills yang kamu kumpulkan juga akan sangat membantu kamu. Bahkan, kamu dimungkinkan untuk membuat silencer dari botol yang kamu temukan. Dengan melakukan upgrade pada kategori Stealth, maka akan membuat Ellie semakin pandai melakukan Stealth dan membuat kamu lebih nyaman melakukan sistem stealth.Jika memang kamu tidak melakukan stealth, maka open combat adalah jalan terakhir. Biasanya melakukan open combat akan sangat boros terhadap peluru dan juga sumber daya yang kamu kumpulkan. Mulai dari molotov, stun bomb, dan juga Trap Mine. Jadi, kamu bisa melakukan looting untuk mendapatkan sumber daya dan membuat kembali barang-barang yang sudah kamu gunakan.Biasanya, selama kamu melakukan eksplorasi, kamu akan menemukan berbagai jenis bahan untuk membuat item-item tertentu. Jadi, looting menjadi salah satu tindakan yang wajib untuk dilakukan, karena memang tindakan ini hal yang penting.Mendapatkan tools memang menjadi hal yang bisa kamu lakukan selama masa pengeksplorasian. Bahakn, Tools bisa kamu jadikan untuk bahan dalam melakukan upgrade senjata. Dengan upgrade senjata, maka kamu akan semakin efektif dalam membunuh musuh yang ada.Senjata yang kamu gunakan sebagai Ellie adalah Pump Shotgun, Panah, Rifle, Handgun, dan Revolver. Semua senjata tersebut juga bisa kamu upgrade sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kamu. Jadi, gunakan Tools dengan bijak agar setiap upgrade yang kamu lakukan bisa sangat membantu.Dianjurkan untuk melakukan upgrade pada senjata yang sering kamu gunakan. Misalkan Handgun, atau bahkan panah. Kedua senjata memang menjadi senjata yang paling sering digunakan. Maka dari itu, dengan menggunakan dua senjata tersebut akan sangat menguntungkan kamu dalam melakukan combat.Layaknya sebuah game survival, dan terkhusus post-apocalyptic memang hadirnya peluru sangat jarang ditemukan. Jadi, dianjurkan untuk menggunakan peluru lebih bijak agar tidak boros. Tidak semua musuh membutuhkan peluru untuk dikalahkan, kamu bisa menggunakan melee atau bahkan switchblade yang dibekali untuk Ellie.Maka dari itu, penggunaan peluru sangat wajib untuk dibatasi. Kamu bisa menggunakan panah, atau mungkin batu bata atau botol untuk mengalahkan musuh, sehingga peluru masih bisa tersimpan dengan baik dan dibutuhkan ketika kamu melawan musuh yang memang memerlukan sebuah peluru.Dengan melakukan ini, biasanya kamu menemukan beberapa kode rahasia untuk membuka berbagai brankas. Biasanya, note yang kamu baca juga menyimpan banyak clue untuk menyelesaikan berbagai teka-teki, sehingga membaca dalam game ini juga menjadi hal yang dikatakan krusial.Membahas tentang brankas, biasanya brankas menyimpan berbagai item yang sangat membantu dan berisikan berbagai sumber daya yang membantu kamu dalam melakukan eksplorasi dan untuk bertahan hidup.Itulah beberapa tips mendasar yang sangat membantu kamu dalam bermain game The Last of Us Part II. Bagi kamu yang ingin bermain game ini maka bisa menggunakan konsol Playstation 4 dan Playstation 5. Untuk versi remastered sendiri hanya bisa dimainkan oleh para gamer PS. untuk gamer PC bisa bermain The Last of Us Part I Remastered yang tersedia di Steam.