Ubisoft Umumkan Kehadiran Just Dance 2023

Jakarta: Ubisoft mengumumkan kehadiran instalasi terbaru dari Music Video Game Franchise kenamaan dunia, Just Dance 2023 Edition, kini tersedia di sistem Nintendo Switch, serta konsol PlayStation 5 dan Xbox Series X/S.Edisi bertajuk If You Wanna Party ini mengajak pemain ke era selanjutnya dari Just Dance dengan platform dance-on-demand baru, menawarkan update konten gratis pada basis berkelanjutan dan lebih banyak cara untuk menari dengan sejumlah fitur yang tersedia.Fitur tersebut termasuk Online Multiplayer yang akan tersedia di Xbox Series X/S. Untuk pertama kalinya di franchise Just Dance, pemain dapat menikmati game sepenuhnya online dengan hingga lima teman atau anggota keluarga di lokasi berbeda di seluruh dunia.Seluruh pemain akan terhubung ke menu host, memungkinkan mereka untuk berinteraksi dengan satu sama lain melalui sistem stiker emoji baru, memilih lagu dan menari bersama, terlepas dari lokasi.Just Dance 2023 Edition juga mengunggulkan fitur yang disebut dengan istilah New Art Direction and Redesigned User Interface. Fitur ini menyuguhkan pemain tampilan antarmuka baru berkesan segar dan navigasi menu intuitif.Selain itu, Just Dance 2023 Edition juga menjanjikan dunia 3D imersif dengan panduan lebih detail dan pergerakan kamera dinamis. Game baru ini juga mengunggulkan fitur rekomendasi terpersonalisasi, berkat sistem rekomendasi lebih baik dan baru, menawarkan pemain daftar putar terpersonalisasi dan lagu terkurasi.Just Dance 2023 Edition juga mengusung fitur Progression and Reward, memungkinkan pemain untuk meningkatkan peringkat dengan sistem progresi baru. Sistem ini memungkinkan pemain untuk mendapatkan poin dalam game setelah menyelesaikan tarian.Poin ini akan dapat digunakan untuk membuka peluang reward baru, seperti kartu penari terkostumisasi untuk pertama kali di Just Dance. Pemain dapat mempersonalisasi kartu penari mereka agar sesuai dengan kepribadian, dengan memodifikasi avatar, latar belakang, batas, lencana nama dan alias.Ubisoft juga merilis Just Dance+, layanan streaming berlangganan baru, menawarkan katalog lagu terdiri lebih dari 150 lagu, serta update konten gratis. Just Dance 2023 Edition juga akan memperkenalkan kolaborasi dengan musisi baru, termasuk Ava Max.