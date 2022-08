Bandai Namco akan Buat Film Pac-Man

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Bandai Namco dilaporkan tengah menggondok film nyata Pac-Man. Penerbit asal Jepang ini dilaporkan menggandeng Wayfarer Studio, yang dikenal masyarakat untuk karyanya 2019 Five Feet Apart, untuk memproduksi proyek ini.Menurut The Hollywood Reporter, film ini digarap oleh produser Sonic the Hedgehog Chuck Williams. Film ini belum memiliki tanggal peluncuran dan Bandai Namco masih dapat memutuskan untuk melanjutkan proyek ini.Dengan demikian, keterlibatan William mengindikasikan banyak hal terkait dengan aspirasi Bandai Namco. Pada tahun 2020 lalu, Sonic the Hedgehog memecahkan rekor untuk debut film game video setelah meraih pendapatan sebesar USD57 juta (Rp846,5 miliar) dalam box office domestik pada pekan pembukaannya.Meski pandemi, film ini meraih pendapatan sebesar USD319 juta (Rp4,7 triliun). Dua tahun kemudian, Sonic 2 mengalahkan pencapaian tertinggi sebelumnya yang dicapai pendahulunya sebesar USD71 juta (Rp1,05 triliun) pada debut di Amerika Serikat (AS). Bandai Namco disebut juga menginginkan pencapaian serupa dari film Pac-Man.Sebelumnya, LYTO publisher game online ternama hari ini mengumumkan pembukaan tahap pra-registrasi sekaligus Closed Beta Test untuk game terbaru yang akan dirilis bernama Dekaron.Dekaron merupakan game genre MMORPG untuk platform PC dengan sistem Play-to-Earn yang kini tengah populer di dunia. Jadi pemain akan bisa mendapatkan penghasilan dari bermain game lewat token yang akan dikumpulkan di dalam game.Sementara itu, Akamai Technologies ini merilis laporan State of the Internet terbaru. Isinya mengupas lonjakan serangan terhadap aplikasi web di industri gaming yang mencapai lebih dari dua kali lipat selama setahun terakhir.Laporan anyar bertajuk State of the Internet – Gaming Respawned, menguraikan bahwa serangan ini berpangkal dari meroketnya popularitas dan permintaan akan platform game cloud.