Giliran Game Dragon Age Diadaptasi Netflix Jadi Serial Animasi

Jakarta: Netflix menyadari bahwa industri game punya daya tarik yang tidak surut meskipun dunia diterpa oleh pandemi selama dua tahun lamanya. Sukses dengan sejumlah serial animasi adaptasi game kini Netflix berencana merilis konten terbaru dari franchise game Dragon Age karya BioWare.Netflix mengumumkan rencana untuk merilis serial animasi Dragon Age: Absolution pada bulan Desember mendatang. Bagi yang belum mengetahui, Dragon Age adalah franchise game RPG bertema fantasy-medieval yang sudah hadir di PC, konsol, hingga mobile.Seri pertamanya dirilis tahun 2009 dan kabar terakhir yang dirilis BioWare seri terbaru yang bernama Dragon Age: Dreadwolf sedang dalam persiapan. Serial Netflix ini juga disebut memiliki kaitan dengan game yang akan hadir.Dragon Age: Absolution mengambil layar negeri Tevinter, negeri bangsa manusia paling tua di daratan Thedas yang diperintah oleh para ahli ilmu sihir. Tevinter sempat disebut sebagai lokasi yang akan digunakan dalam game Dragon Age: Dreadwolf.Hal ini mendorong spekulasi bahwa BioWare sengaja menggandeng Netflix untuk menyiapkan teaser prologue untuk game terbaru. Di serial Netflix Dragon Age: Absolution diklaim akan membawa karakter baru yang otentik dari kisah Dragon Age.Di serial ini penggemar Dragon Age masih akan menemukan karakter dari klan elf, mage, knight, Qunari, Red Templars, demon, dan banyak lagi. Netflix mempercayakan pengerjaan serial ini kepada studio atau rumah produksi yang dipercaya yaitu Red Dog Culture House.Rumah produksi tersebut sebelumnya mengerjakan serial animasi The Witcher: Nightmare of the Wolf dan cerita ditulis oleh Mairghread Scott yang juga mengerjakan skrip serial Transformers: Robots in Disguise dan animasi Guardians of the Galaxy.