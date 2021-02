Game ArcheAge Resmikan Server Baru Kawasan Asia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Game online legendaris genre MMORPG yaitu ArcheAge garapan XLGames mengumumkan kabar terbaru. Mereka sudah menambahkan ekpansi berupa server terbaru untuk menjangkau lebih banyak gamer di kawasan Asia.ArcheAge mengumumkan server baru kawasan Asia bernama Gene. Tidak hanya itu, XLGames juga merilis konten terbaru untuk meramaikan kehadiran server baru tersebut.XLGames merilis update konten ke ArcheAge yang bertajuk :Garden of the Gods" di server Nui dan Tahyang yang merupakan server eksklusif bagi gamer yang bermigrasi dari layanan kawasan Taiwan.Di server Gene, gamer ArcheAge juga akan menemukan ekspansi kawasan Western Hiram Mountains serta pilihan jenis race karakter Dwarf dan Warborn sebagai tambahannya. Gamer hanya diberikan kesempatan membuat satu karakter per akun.Gamer di server Gene juga bakal dibekali sejumlah item in-game untuk membantu progres permaiann semakin cepat yang berlaku hingga durasi 100 jam gameplay.Pada konten baru "Garden of the Gods" disjaikan kelanjutan dari alur cerita game. Pemain akan diajak berkunjung ke tempat asal kisah dan sejarah Auroria yang dicipatakan oleh Mother Goddes Siol di era Dawn Age."Kami sangat senang dan bersemangat untuk memperkenalkan Server Baru dan Garden of the Gods kepada pemain dari Wilayah Asia," ungkap Produser ArcheAge, Yong-Jin Ham."Kami juga ingin mengambil kesempatan ini untuk membagikan pengalaman unik yang telah kami persiapkan demi menghasilkan pengalaman MMORPG yang sesungguhnya kepada semua pemain baru maupun pemain veteran," ujarnya.(MMI)