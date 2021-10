GTA Trilogy The Definitive Edition Rilis 11 November, Begini Perbedaan Grafisnya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Rockstar Games akhirnya memberikan informasi resmi terkait ketiga seri game Grand Theft Auto (GTA) lawas yang menerima remastered menjadi satu paket yaitu GTA: Trilogy The Definitive Edition. Di dalamnya berisi versi grafis yang ditingkatkan dari game GTA III, GTA Vice City, dan GTA San Andreas.Pihak Rockstar Games menyatakan bahwa game GTA: Trilogy The Definitive Edition bakal dirilis pada tanggal 11 November mendatang. Game ini ini bakal hari untuk seri PS4/PS5, Xbox One Series/Xbox Series X/S, PC, dan Nintendo Switch.Di pengumuman pada situs resminya, terlihat perbedaan grafis dari masing-masing game versi orisinal dengan versi GTA: Trilogy The Definitive Edition. Di video trailer yang dirilis menurut Medcom.id kualitas grafisnya memang sangat berbeda, jauh lebih baik meskipun tidak sama dengan game modern saat ini.Namun hal ini patut diapresiasi karena kualitas grafis di game GTA; Trilogy The Definitive Edition juga menerima dukungan teknologi DLSS dari Nvidia. Hal ini membuat grafis terlihat lebih modern berkat tambahan efek cahaya dan bayangan.Tidak hanya kualitas grafis yang ditingkatkan sesuai prinsip dari sebuah remastered tapi Rockstar Games juga menyebut kontrol dari gameplay juga diperbarui mengikuti versi game terkini yaitu seri GTA V. Jadi gamer tidak perlu melakukan penyesuaian cara bermain.Sayangnya kehadiran GTA: Trilogy The Definitive Edition juga bakal membuat sedih gamer pemilik seri game orisinal. Hal ini disebabkan Rockstar Games menarik dukungan atau penjualan masing-masing seri GTA dan menggantinya dengan versi bundling terbaru.Tidak hanya itu, harga bundling game GTA: Trilogy The Definitive Edition juga dikabarkan lebih mahal dibandingkan game Red Dead Redemption 2 versi standard edition dan dua kali lipat dari harga GTA V versi premium edition, dikutip dari PC GamesN. Harga game ini akan dipatok USD60 atau kisaran Rp853 ribu di versi digital.