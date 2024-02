(MMI)

Jakarta: Line Rangers, game tower defense gratis milik LY Corporation untuk iPhone dan Android, memulai kolaborasi khusus dengan anime, Frieren: Beyond Journey's End.Frieren: Beyond Journey's End berkisah tentang Frieren, seorang penyihir berusia lebih dari 1.000 tahun yang memulai perjalanan dan bertemu dengan orang-orang baru setelah mengalahkan Raja Iblis bersama seorang pahlawan.Dengan pengaturan waktu yang unik dimulai setelah kelompok pahlawan mengalahkan Raja Iblis, manga ini memenangkan banyak pembaca dengan drama yang menusuk hati, dialog, sihir, pertarungan pedang, dan humor yang ringan.Serial ini menciptakan banyak sensasi ketika pertama kali diadaptasi menjadi anime dan ditayangkan pada tahun 2023 di Friday Roadshow (blok program Nippon TV). Saat ini, sedang ditayangkan di 30 stasiun afiliasi Nippon TV di seluruh Jepang.Dalam kolaborasi terbaru ini, karakter Frieren, Fern, Stark, Sein, dan Aura dari anime akan muncul dalam permainan sebagai Rangers kolaborasi terbatas, dan panggung kolaborasi khusus bernama Planet Frieren akan tersedia.Kolaborasi ini telah dimulai sejak 31 Januari hingga pemeliharaan dimulai pada 29 Februari 2024 (Waktu Standar Jepang). Selain Frieren, Fern, Stark, Sein, dan Aura yang muncul sebagai Rangers kolaborasi eksklusif, kamu dapat mendapatkan Gears kolaborasi khusus yang mensimulasikan barang-barang terkenal dari anime tersebut. Kamu juga akan menerima Ranger kolaborasi Aura hanya dengan masuk ke dalam permainan selama periode kolaborasi.Seorang penyihir elf berusia lebih dari 1.000 tahun yang mengalahkan Raja Iblis bersama seorang pahlawan dan anggota kelompok lainnya.Penyihir magang yang bepergian bersama Frieren sambil belajar sihir darinya.Prajurit magang Eisen yang bepergian bersama Frieren dan Fern.Biksu jenius yang bepergian bersama Frieren, Fern, dan Stark.Iblis dengan julukan Aura the Guillotine. Dia adalah salah satu dari Tujuh Bijak Pusaka yang melayani Raja Iblis.Masuk ke Line Rangers setiap hari selama periode kolaborasi untuk mendapatkan Bulu dan item dalam game lainnya yang diperlukan untuk menyelesaikan tahapan, serta hadiah khusus termasuk Ranger kolaborasi Aura.Planet Frieren dapat dimainkan selama kolaborasi. Selesaikan tahap khusus untuk mendapatkan berbagai item dalam game seperti Koin, Bulu, dan bahan evolusi, serta Ranger kolaborasi Aura. Selama kolaborasi, Tower Skin kolaborasi eksklusif akan tersedia sebagai hadiah Rangers Pass. Skin ini didesain berdasarkan Frieren, karakter populer dalam anime.Dalam guild raid kolaborasi eksklusif ini, kolaborasikan dengan anggota Guild lainnya untuk mengalahkan bos kuat, Aura. Setelah misi selesai, kamu akan menerima berbagai item dalam game seperti Koin, Bulu, dan bahan evolusi, serta Ranger kolaborasi Aura.