Ada Saitama One Punch Man di Overwatch 2

Jakarta: Game Overwatch 2 menunjuk manga/anime dari Jepang, One Punch Man sebagai kolaborasi pertamanya. Namun, game tersebut tidak menghadirkan Saitama atau Genos sebagai karakter yang bisa dimainkan, melainkan hanya kosmetik seperti skin.Kolaborasi tersebut dikonfirmasi sebagai limited time, bisa diartikan tak permanen sehingga skin dan kosmetik yang berbau One Punch Man tidak selamanya bisa didapatkan oleh para pemain.Beberapa hero yang mendapat kosmetik atau skin eksklusif dari One Punch Man sendiri adalah Doomfist sebagai Saitama, Genji sebagai Genos, Kiriko sebagai Tatsumaki, Soldier 78 sebagai Mumen Rider.Namun, yang membuat spesial adalah skin dari Mumen Rider bisa didapatkan secara gratis dengan cara menyelesaikan beberapa tantangan yang diberikan pada game tersebut.Kolaborasi tersebut juga sudah dikonfirmasi oleh Mike Ybarra, President of Blizzard Entertainment. Ia mengatakan bahwa kolaborasi bersama One Punch Man merupakan kolaborasi yang mampu membuat para penggemar di seluruh dunia gempar dan heboh.Selain itu, ia juga mengatakan bahwa dunia dari Overwatch sendiri merupakan dunia masa depan dan membuat Doomfist cosplay sebagai Saitama merupakan hal yang cukup brilian.“Sebagai penggemar dari anime One Punch Man, kami sangat senang dan berbahagia terkait kolaborasi ini dan mengumumkan kepada semua penggemar di seluruh dunia,” ujar Mike. “Universe dari Overwatch sendiri merupakan visi yang optimis dalam melihat dunia masa depan. Jadi, mengapa tidak membuat Doomfist melakukan cosplay sebagai Saitama?”.One Punch Man sendiri merupakan sebuah manga atau anime yang menceritakan seseorang yang bernama Saitama yang mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang superhero. Saitama sendiri mempunyai tekad untuk berlatih hingga ia bisa mengalahkan musuh atau monster hanya dengan satu pukulan.Overwatch 2 dan One Punch Man melakukan kolaborasi untuk membawa para pemain untuk merasakan menjadi seorang superhero dan melawan musuh layaknya anime itu sendiri. Seperti yang diketahui bahwa Overwatch 2 merupakan game multiplayer gratis yang bisa dimainkan cross-platform sehingga para pemain yang bermain dengan Playstation atau Xbox bisa bermain bersama dengan orang yang bermain menggunakan PC.