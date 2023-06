Ubisoft Kasih Pengalaman Baru Lewat Avatar: Frontiers of Pandora

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Siapa yang tidak mengenal film Avatar? Salah satu film terlaris sepanjang masa ini tengah digarap Ubisoft menjadi game. Avatar: Frontiers of Pandora menjadi nama resmi untuk game ini akan rilis pada 7 Desember 2023 mendatang.Ubisoft menjadikan game tersebut sebagai adventure first person shooter. Kemudian, game ini juga mengajak para pemain menjadi seorang Avatar atau makhluk biru yang berusaha menjaga adat dan tradisi agar tidak dirusak oleh umat manusia. Pemain akan memanfaatkan senjata-senjata dan teknologi dari manusia untuk mendorong mundur pasukan manusia yang hendak merusak lingkungan dan adat dari Avatar.Pemain juga bisa merasakan sensasi third person saat mereka mengudara menggunakan makhluk yang menyerupai burung raksasa bernama Ikran yang mampu dimanfaatkan selayaknya moda transportasi bagi para Na’Vi. Jadi, bisa dikatakan third-person hanya akan aktif ketika sedang menunggangi Ikran dan sebagian besar permainan menggunakan first person.Alur cerita yang dibawakan juga menjadi sebuah alur cerita baru. Jadi, para pemain akan melihat lingkungan yang baru, yang tidak pernah terjamah oleh tangan manusia. Tugas dari para pemain adalah menjauhkan tangan manusia yang hendak mengambil sumber daya untuk kepentingan dan keuntungan mereka.Game besutan Massive Entertainment ini menjanjikan para pemainnya untuk merasakan menjadi Na’vi dan memberikan pengalaman baru dalam bermain sebuah game. Layaknya game yang diadaptasi dari sebuah film, pihak developer menjanjikan game yang sesuai ekspektasi para pemain atau penggemar dari seri Avatar.Pada game ini, para pemain juga akan merasakan biome yang berbeda, dan mempunyai keunikannya tersendiri. Jadi, mereka akan merasakan map yang cukup luas dengan berbagai sumber daya yang berbeda agar bisa mendukung petualangan mereka.Kini, para pemain sudah bisa melakukan pre-order untuk game Avatar: Frontiers of Pandora. Bagi mereka yang melakukan pre-order maka mereka akan mendapatkan beberapa senjata eksklusif dan set kosmetik dalam game tersebut. Kemudian, para pemain juga sudah bisa melakukan pre-order untuk versi Collector’s Edition.Dengan melakukan pre-order Collector’s Edition, para pemain akan mendapatkan beberapa item eksklusif dalam game, dan figure berukuran 35cm, serta artbook. Kemudian, mereka juga mendapatkan steelbook premium, dan masih banyak lagi.Bagaimana untuk mereka yang melakukan pre-order Gold Edition? Mereka akan mendapatkan season pass yang juga termasuk dengan dua DLC tambahan, serta misi tambahan. Untuk versi Ultimate Edition, mereka akan mendapatkan season pass yang termasuk dua buah dLC dan beberapa item eksklusif lainnya.Avatar: Frontiers of Pandora akan dirilis pada 7 Desember 2023, dan bisa dimainkan menggunakan platform Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, dan Amazon Luna.