Tower of Fantasy Gelar Half Anniversary di Jakarta Barat

Jakarta: Game buatan Hotta Studio, Tower of Fantasy segera menggelar perayaan Half Anniversary di Jakarta. Game MMORPG dengan sistem open world tersebut mengajak para pemain untuk merayakannya di Mugi Kopi Kedoya, Jakarta Barat.Namun, tidak semua bisa hadir untuk merayakan acara tersebut. Pemain dengan minimal level 80 saja yang bisa berpartisipasi. Tanggal 17-19 Februari 2023, pemain yang berkunjung ke Mugi Kopi Kedoya akan disuguhi makanan dan minuman gratis untuk dinikmati sambil merayakan acara tersebut.Pemain juga akan langsung dilayani oleh 6 pelayan cosplay sebagai 6 karakter dari Tower of Fantasy, diantaranya adalah Franzeska Edelyn sebagai Annabella, Naomi Hasegawa sebagai Fenrir, Jena Dammaya sebagai Lin, Silchancrayon sebagai Ruby, Anizu Chie sebagai Alyss, dan Clausiee sebagai Shirli.Selain dilayani oleh 6 maid, pemain yang datang akan mendapatkan kode spesial berisikan hadiah pada game tersebut. Hadiahnya tergolong berharga seperti Dark Crystal, atau bahkan Red Nucleus.Tidak lupa, para pemain yang datang juga mendapatkan kesempatan untuk memenangkan undian hadiah Mi-A Garuda Merchandise Set, Tower of Fantasy Global Launch Set, Nemesis Figurine, Meryl Nendoroid Figurine, dan juga Mi-A Nendoroid Figurine. Untuk seluruh hadiah akan diumumkan pada hari terakhir perayaan acara, 19 Februari 2023.Para pemain yang hadir juga akan ditantang untuk melakukan Bygone Phantasm Speed Run menggunakan laptop yang sudah disediakan. Hal tersebut bertujuan mencetak rekor paling tinggi. Bagi pemain yang mencetak poin tertinggi akan mendapat hadiah menarik seperti yang akan diundi pada 19 Februari mendatang.Acara tersebut akan dilaksanakan dari pukul 11:00 WIB hingga pukul 20:00 WIB. Acara juga akan ditutup dengan karaoke bersama dan juga penampilan dari DJ pada tanggal 19 Februari. Belum lama ini juga Tower of Fantasy memenangkan penghargaan sebagai Best for Tablets dari Google play. Selain itu, ia juga mendapat nominasi sebagai Best Mobile Game di The Game Awards.