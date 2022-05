Lagi, Riot Games Gugat Moonton Soal Plagiat Game MOBA

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Persaingan kepopuleran game MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) maish berlanjut, kini dikabarkan Riot Games yang dikenal lewat League of Legends dan Wild Rift mengajukan gugatan hukum terbaru kepada pembuat Mobile Legends: Bang Bang yaitu Moonton.Apabila dulu Mobile Legends: Bang Bang dituding sebagai penjiplak League of Legends (PC) kini giliran Riot Games menuding mereka menjiplak konten dari League of Legends: Wild Rift (mobile). Game MOBA mobile buatan Riot Games tersebut sendiri baru meluncur di tahun 2021.Dikutip dari Polygon, gugatan hukum tersebut diajukan Riot Games ke District Court for the Central District of California, Amerika Serikat. Pengadilan ini sama seperti yang menangani perseteruan keduanya di tahun 2018. Saat itu akhirnya gugatan dimenangkan oleh Riot Games setelah induk perusahaannya, Tencent Holdings, turun tangan.Kini Riot Games menuding bahwa Mobile Legends: Bang Bang yang juga tersedia untuk pasar Amerika Utara telah menjiplak sejumlah konten yang diklaim mirip sekali dengan yang disediakan League of Legends: Wild Rift.Sama seperti kasus terdahulu, Riot Games melampirkan gugatan hukum dilengkapi dengan bukti-bukti yang memperkuat tudingan bahwa Moonton atau Mobile Legends: Bang Bang telah meniru League of Legends: Wild Rift. Tidak hanya konten in-game tapi konten pemasaran seperti video trailer juga diklaim telah meniru dari versi Wild Rift.Saat ini belum ada tanggapan dari pihak Moonton. Mobile Legends: Bang Bang memang memiliki penggemar yang cukup besar di Indonesia namun League of Legends: Wild Rift kini juga semakin digemari. Wild Rift sendiri sudah masuk dalam daftar cabor esports di SEA Games 2021 Vietnam.Di gugatan hukum tahun 2018, Riot Games menang dengan nilai gugatan senilai USD2,9 juta atau kisaran Rp42,2 miliar. Di bulan Januari lalu, mereka juga menggugat developer game asal Vietnam, Imba Network, karena menjiplak game auto-battler Teamfight Tactics yang juga mengadopsi League of Legends.