Game Horror Legendaris, Slender Bangkit Lagi Pakai Unreal Engine 5

Jakarta: Pada 2012 silam, terdapat sebuah game horror yang cukup ikonik dan legenderasi, game tersebut berjudul Slender: The Eight Pages. Game tersebut sempat viral pada masanya, dan banyak youtuber gaming yang memainkan game tersebut.Slenderman merupakan sebuah urban legend yang sempat menghantui dunia dengan berbagai ceritanya, sehingga Parsec Production mengadaptasi Slender menjadi sebuah game pada 2012.Terdapat beberapa informasi yang mengatakan bahwa para pemain akan mendapatkan update terbaru dari game Slender: The Arrival, dan kini para pemain akan ditawarkan dengan grafis yang lebih real dan akan merasakan ketegangan yang lebih maksimal.Dikutip dari TechPowerUp, Slender: The Arrival akan menggunakan Unreal Engine 5 guna tingkatkan visual dari game tersebut.Secara dasar, game Slender akan mengajak para pemain untuk mengumpulkan 8 kertas yang sudah tersebar di seluruh penjuru hutan. Namun, agar bisa keluar dari hutan tersebut, kamu sebagai pemain diharuskan mengumpulkan 8 kertas tersebut dan kamu akan dikejar dengan eksistensi Slenderman.Slender: The Arrival sudah hadir pada 2013 lalu, tetapi mereka baru menggunakan engine dari Unity. Kini, pihak developer kembali mengumumkan bahwa mereka akan memberikan update besar-besaran dari game tersebut dengan meningkatkan kualitas visual, sehingga para pemain akan merasakan ketegangan yang lebih.Dengan hadirnya berbagai update ini, para pemain akan bisa lebih menikmati dalam setiap detail lingkungan yang mereka lihat. Mulai dari rumput, pohon, bangunan. Semua akan terlihat lebih realistis dan pastinya akan lebih memberikan kenyamanan selama bermain.Jangan senang terlebih dahulu, dengan meningkatnya kualitas visual yang sedang dilakukan oleh para pihak developer maka visual dari Slender akan lebih terlihat jelas dan terasa lebih realistis. Hal ini dipercaya mampu membuat game menjadi lebih seram dan realistis dalam waktu yang bersamaan.Bagi para pemain yang memang ingin bermain Slender: The Arrival bisa menggunakan platform Playstation 4, Nintendo Switch, bahkan hingga Android. Kemudian update besar-besaran yang dilakukan oleh pihak developer akan segera rilis pada Oktober mendatang.