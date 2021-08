Versi Multiplayer Game Ghost of Tsushima Bakal Dirilis Terpisah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Game eksklusif Sony PlayStation yang mendapatkan banyak penghargaan yaitu Ghost of Tsushima karya Sucker Punch Studios membuat pengumuman terbaru yang menjanjikan pengalaman gameplay menarik. Mereka bakal merilis versi multiplayer dalam bentuk standalone alias terpisah.Diketahui bahwa selama ini versi multiplayer game tersebut yang bernama Ghost of Tsushima: Legends hadir sebagai gameplay tambahan di versi orisinal. Pada tanggal 3 September nanti versi multiplayer akan hadir terpisah, jadi gamer tidak akan mendapatkan versi single player atau orisinal.Ghost of Tsushima: Legends menyediakan game yang mendukung dua hingga empat pemain secara online. Di sini tersedia sejumlah karakter dengan ragam keahlian bertarung, mulai dari Samurai, Hunter, Ronin, dan Assassin. Gamer tidak bermain melawan manusia melainkan makhluk mitologi budaya Jepang.Di sini ada beragam mode yang bisa dimainkan secara co-op multiplayer namun kini mereka juga bakal menambahkan mode baru yaitu Rival. Mode ini serupa dengan mode Survival yaitu pemain akan mengalahkan beberapa gelombang musuh yang datang dan baru akan menjumpai bos utama di gelombang kelima.Apabila Survival membuat empat gamer melakukan misi bersama, di mode Rival akan ada dua tim yaitu 2v2. Setiap tim akan menerima gelombang serangan musuh namun mereka juga bisa mengganggu tim lain dengan mengumpulkan Magatama untuk ditukar sejumlah efek khusus.Magatama bisa ditukar dengan Shade yang berfungsi memblokir musuh melakukan penukaran Magatama, ada juga Curse yaitu kutukan seperti efek yang mengurangi darah karakter pemain lain hingga tubuh musuh yang meledak, tersedia juga banyak pilihan lain yang bisa mengganggu fokus pertahanan pemain lain.Pada akhirnya tim dengan pemain yang bisa bertahan hingga gelombang musuh terakhir bakal menjadi pemenang di mode ini. Ghost of Tsushima juga memperbarui elemen Gear Master System yang bisa membuat pemain memiliki slot kedua untuk perk untuk keahlian dan teknik baru setiap class karakter.Ghost of Tsushima: Legends bakal tersedia terpisah namun gamer yang melakukan upgrade dengan membeli paket Ghost of Tsushima Director’s Cut juga akan langsung mendapatkan versi orisinal atau single player game tersebut. Di sini juga ditambahkan tingkat kesulitan baru yaitu lewat fitur New Game+.(MMI)