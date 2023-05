Jadi Petani dan Peternak di Doraemon Story of Season: Friends of Great Kingdom

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Kesimpulan

Platform Playstation 5, PC, Nintendo Switch Developer Marvelous Publisher Bandai Namco Tanggal Rilis 1 November 2022 Genre Simulator, Adventure, Casual

7.5 Doraemon Story of Season: Friends of Great Kingdom Plus Multiplayer

Map luas

Mekanisme modern

Grafis Minus Banyak dialog kaku

Tak ada fast travel

NPC jarang

(MMI)

Jakarta: Bandai Namco kembali melakukan adaptasi anime menjadi sebuah game untuk para penggemar dari anime tersebut. Kali ini, Doraemon mendapat giliran untuk dijadikan sebuah game next-gen lewat Doraemon Story of Season: Friends of Great Kingdom.Game ini menjadi salah satu game unik pada 2022 silam, karena game ini seakan mengajak para pemainnya untuk berternak dan bertani bersama dengan Nobita, Doraemon, Shizuka, Giant, dan juga Suneo.Awal cerita dari game ini adalah Nobita yang merasa bosan dan ingin menghabiskan waktu libur musim semi bersama dengan teman-temannya. Oleh karena itu, ia memanfaatkan kemampuan dari Doraemon yang mampu untuk membuat segala yang tidak mustahil menjadi mustahil. Pada saat itu, Doraemon mempunyai ide untuk memberikan Nobita dan kawan-kawan roket luar angkasa yang bisa untuk membawa mereka ke luar angkasa.Nobita sangat setuju dengan ide yang diberikan oleh Doraemon, begitu juga dengan Shizuka, Giant, dan juga Suneo. Akhirnya, Doraemon mengeluarkan roket melalui kantong ajaib yang dimilikinya, dan singkat cerita mereka menaiki roket tersebut dan pergi ke luar bumi.Namun, tidak disangka bahwa roket mengalami kendala dan mengakibatkan Nobita dan kawan-kawan terdampar pada suatu planet yang asing. Sesaat Nobita dan kawan-kawan sadar, mereka disambut oleh seorang anak yang bernama Lumis. Saat perkenalan, Lumis merupakan anak yang aktif dan juga cerdas.Lumis sendiri mengajak Nobita dan kawan-kawan untuk membantunya dalam membangun kembali peternakan Lumis. Namun, tidak pikir panjang, Nobita menyetujui untuk membantu Lumis dalam membangun kembali peternakannya. Bahkan, Giant dan Suneo juga turut senang dalam membantu Nobita untuk membangun kembali peternakan tersebut.Pada saat pertama kali memainkan game ini, saya merasa bahwa grafis yang diberikan untuk ukuran game yang kasual sangat memukau. Pohon yang tampak hidup ketika terkena hembusan angin. Selain itu dedaunan di sekitar juga ikut bergerak layaknya tertiup angin di ruang yang terbuka.Bisa dikatakan, untuk ukuran game seperti Doraemon Story of Season: Friends of Great Kingdom menghadirkan grafis yang berhasil untuk memanjakan mata. Sehingga, ini menjadi salah satu nilai tambah untuk game besutan Marvelous.Namun, sangat disayangkan bahwa dialog yang dibawakan pada game ini terasa sangat kaku, dan terlalu bertele-tele. Terlebih ketika sedang memberikan tutorial untuk melakukan sesuatu, game ini membawa tutorial dalam dialog, bukan mengajak pemain untuk mencobanya sendiri. Jadi, hal ini yang membuat game ini menjadi lebih cepat bosan karena memang semua dibawa dalam satu dialog yang sama.Selain itu, map atau peta yang diberikan sangat luas, ditambah saat sedang melakukan eksplorasi pemain tidak disediakan mini map untuk melakukan navigasi. Jadi, hal ini sangat membingungkan para pemain ketika ingin mengetahui sedang berada di lokasi mana.Layaknya game berbasis life simulator, pemain bisa melakukan berbagai aktivitas untuk menghabiskan waktu pada satu hari. Contoh aktivitas yang bisa dilakukan adalah dengan menyiram bibit tanaman yang nantinya akan berbuah, dan juga tanaman tersebut tidak langsung berbuah dan memberikan hasil, melainkan pemain harus menunggu beberapa hari untuk memanen hasil tanaman tersebut.Selain itu, para pemain juga diajak untuk memancing untuk mendapatkan hasil laut. Tentunya, setiap tangkapan yang didapatkan oleh pemain sendiri mempunyai nilai yang berbeda-beda, tergantung seberapa besar hasil tangkapan tersebut. Hasil tangkapan tersebut juga bisa untuk dinikmati sendiri atau diperjualbelikan. Bila kita memilih untuk menjual hasil tersebut, maka pemain akan mendapatkan uang yang bervariasi.Yang membuat game ini menjadi lebih menarik adalah pemain akan diajak untuk memperindah peternakan dengan memberikan beberapa dekor. Pemain mempunyai akses untuk bisa menambahkan beberapa furniture agar bisa mempercantik lingkungan peternakan tersebut. Oleh karena itu, kreatifitas dari pemain bisa diandalkan untuk menciptakan peternakan yang indah.Salah satu nilai tambah untuk para pemain Indonesia adalah game ini sudah menyediakan Bahasa Indonesia. Untuk mengubah bahasa maka para pemain harus pergi ke pengaturan dan mengubah bahasa utama dalam game.Dengan mengubah bahasa menjadi Bahasa Indonesia, maka dialog yang dilakukan oleh Nobita dan kawan-kawan juga berubah menjadi bahasa Indonesia. Oleh karena itu, game ini memudahkan para pemain asal Indonesia untuk lebih memahami game ini.Doraemon Story of Season: Friends of Kingdom menghadirkan fitur local multiplayer, sehingga kamu bisa mengajak teman untuk bermain dan menghidupkan peternakan bersama. Pada fitur multiplayer ini, pemain kedua akan menjadi Doraemon yang akan menemani Nobita melakukan eksplorasi keliling desa untuk mengerjakan aktivitas tertentu.Untuk mengetahui semua misi yang diberikan oleh Lumis dan NPC lain, maka Nobita diberikan sebuah buku untuk melihat kembali segala quest atau misi yang harus dikerjakan. Melalui buku tersebut, kamu bisa mengakses berbagai fitur yakni, inventory, Farm, koneksi, dan juga map untuk menavigasi keberadaan kamu.Selama saya memainkan game ini, saya merasa game ini sedikit membosankan. Namun, kembali ke preferensi masing-masing. Selama saya melakukan eksplorasi wilayah sekitar, hampa sangat terasa karena tidak ada NPC disekitar dan menjadikan lingkungan sekitar tidak hidup, dan yang menghidupkan lingkungan sekitar hanya alam. Bahkan, saya tidak melihat orang lain jika saya tidak memasuki toko-toko tertentu.Semua aktifitas yang diberikan juga cukup banyak dan pastinya sangat cukup untuk menghabiskan satu hari bersama dengan Nobita. Jadi, itu yang membuat saya bertahan untuk bermain game ini, karena aktifitas yang beragam. Tidak lupa, soundtrack yang digunakan juga sangat tepat untuk mengisi kekosongan pemain, karena memang soundtrack cukup enak untuk didengar dalam jangka waktu yang panjang.Dialog yang kaku dan ditambah NPC yang sangat jarang terlihat membuat game ini menjadi membosankan. Jadi, menurut saya akan lebih baik untuk memberikan kehidupan NPC di lingkungan sekitar agar membuat lingkungan sekitar menjadi jauh lebih hidup.