Steam Gelar Mystery Fest, Diskon Game Hingga 50%

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Steam menggelar diskon besar-besaran untuk game bertema horror maupun misteri. Event tersebut bernama Steam Mystery Fest. Program diskon tersebut berlangsung hingga 27 Februari 2023.Beberapa game yang mencuri perhatian para pemain adalah Return of the Obra Dinn, Overboard!, Pentiment, AI: The Somnium Files Bundles. Untuk AI: The Somnium Files Bundles berarti game ini sudah berisikan beberapa konten dalam satu kali pembelian. The Wolf Among Us juga mendapatkan diskon pada Steam Mystery Fest.Game berikutnya adalan seri Danganronpa yang punya konsep visual novel. Contohnya Danganronpa 2: Goodbye Despair dipatok Rp54.399 dari harga normal Rp135.999. Heavy Rain, game besutan Quantic Dream yang sempat populer di era konsol PS3 juga punya harga murah Rp89.500 (harga normal Rp179.000).Game-game yang punya genre Thriller, Click and Play game, dan yang selalu membutuhkan kinerja otak yang lebih seperti detektif juga mendapatkan harga spesial. Para pemain bisa membeli game-game tersebut dengan potongan harga yang terbilang cukup signifikan. Rata-rata diskon yang diberikan juga lebih dari 50 persen sehingga sangat worth to buy.Steam Mystery Fest sendiri memberikan potongan harga untuk 600 game dari developer yang beragam. Sebagian besar game yang diskon merupakan game misteri dimana para pemain bisa untuk membeli game tersebut dan menikmati suasana misteri yang tercipta pada game yang dimainkan.