Tencent Siapkan Game Misterius Berjudul Transformers: Reactivate

Jakarta: Pada acara The Game Awards 2022, Tencent Games ternyata ikut ambil bagian dengan memberikan kejutan terkait game terbaru mereka yang akan digarap oleh developer miliknya yaitu Splash Damage.Di tengah momentum rencana kehadiran film Transformers: Rise of the Beast yang dijadwalkan rilis tahun depan, ternyata Tencent Games menggandeng Hasbro, pemilik lisensi Transformer untuk menciptakan game dari semestra franchise robot legendaris tersebut.Menurut informasi resmi yang diterima Medcom.id dari Tencent Games, Splash Damage sedang menyiapkan game bernama Transformers: Reactivate. Mereka telah merilis video teaser berdurasi satu menit yang bisa disaksikan di YouTube.Meskipun terlihat memiliki kualitas grafis trailer sekelas game kualitas AAA namun tidak banyak informasi yang dibagikan oleh Tencent Games maupun Splash Damage. Di sini hanya diperlihatkan bahwa kondisi dunia menerima serangan robot dari pasukan The Legion.Deskripsi pada video teaser tersebut menyebutkan bahwa Autobots menjadi satu-satunya harapan dengan menyelamatkan mereka dari sisa reruntuhan. Di video ini memang tidak diperlihatkan sosok karakter protagonis Autobots namun ada sejumlah kendaraan dengan senjata futuristik.Di video teaser diperlihatkan sekelompok manusia yang berusaha menghidupkan sebuah mesin. Di akhir video terungkap dugaan bahwa mesin tersebut adalah Autobots dengan tangan robot yang menjulur dan punya sentuhan warna kuning, kami berasumsi bahwa ini adalah Bumblebee.Di situs resminya, Splash Damage menyebutkan bahwa Transformers: Reactivate menawarkan gameplay co-op multiplayer 1-4 pemain dengan mode online dan menawarkan perubahan dari bentuk kendaraan menjadi robot yang sangat mulus.Splash Damage menjanjikan bahwa game ini akan menyajikan permainan yang imersif dan semesta franchise Transformers yang berbeda dibandingkan seri game terdahulu. Splash Damage sendiri merupakan developer dari game Halo: The Master Chief Collection, Gears of War 4, dan Batman: Arkham Origins.