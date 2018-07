Mantan Teknisi NASA Ciptakan Desain Aneh Controller PS4 dan Xbox

Bagaimana jadinya apabila mantan teknisi badan antarika Amerika Serikat NASA ikut menciptakan controller PS4 dan Xbox One?Dikutip dari IGN, Jake Middleton, mantan teknisi NASA selama 17 tahun meluncurkan proyek untuk menciptakan mod stik kontoler buatannya.Mod controller buatannya yang diberi nama MEGA-one memiliki bentuk yang boleh dibilang aneh. Tidak mengubah bentuk stik PS4 dan Xbox One aslinya, melainkan hanya menambahkan sebuah perangkat mesin aneh di bagian bawahnya.Berdasarkan penjelasan di halaman Kickstarter controller PS4 dan Xbox One akan terpasang dengan sebuah mesin motor yang saat diaktifkan dapat membuat getaran yang lebih kecang atau diklaim lebih terasa nyata saat bermain.Seperti yang diketahui, baik stik kontroler PS4 dan Xbox One memiliki fitur bernama berupa getaran atau force feedback yang oleh Sony PlayStation dikenal sebagai Dual Shock. Getaran ini akan muncul sebagai efek dari game yang dimainkan, misalnya adegan tembak menembak atau saat mobil tabrakan.Jadi nantinya controller akan dipasang dan terkunci di mod mesin tersebut dengan desainnya yang tergolong aneh. Middleton sendiri menyebutkan bahwa mod ini akan menggunakan material yang digunakan pada pesawat dan dilengkapi dengan tombol daya yang didesain seperti tombol pada pesawat jet.Middleton memasang target penggalangan dana mencapai USD7.500 atau mencapai Rp107 juta untuk meproduksi mod MEGA-one. Bagi yang menyumbangkan dana sebesar USD98 atau Rp1,4 juta akan mendapatkan mod MEGA-one saja dan USD150 atau Rp2,1 juta akan mendapatkan mod sekaligus controller.(MMI)