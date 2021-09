Ubisoft Bagikan Game Far Cry 3 Gratis, Ini Cara Ambil dan Spesifikasi PC Buat Main

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Buka aplikasi Ubisoft Connect yang sudah terpasang di komputer atau laptop. Apabila belum ada, download aplikasi tersebut dari situs resmi Ubisoft. Login dengan akun dan kata sandi yang dimiliki, apabila belum punya akun, Anda bisa langsung membuatnya di bagian tersebut. Setelah berhasil login, Anda akan disajikan halaman utama atau bagian News. Di sini geser tampilan ke bawah hingga Anda melihat menu bertuliskan Far Cry 3 Giveaway dilengkapi dengan foto game tersebut. Klik menu tersebut sehingga akan terbuka halaman baru. Di sini Anda cukup klik tombol bertuliskan “Click here to claim” kemudian lanjutkan hingga proses klaim selesai.

Ubisoft Bagikan Game Far Cry 3 Gratis, Ini Cara Ambil dan Spesifikasi PC Buat MainJakarta: Kabar baik bagi penggemar seri game Far Cry buatan Ubisoft. Publisher game besar tersebut saat ini sedang membagikan seri game lawas mereka yaitu Far Cry 3. Game tersebut pertama kali dirilis pada tahun 2012.Ubisoft membagikan game Far Cry 3 versi PC untuk periode terbatas. Di halaman software Ubisoft Connect atau yang sebelumnya dikenal sebagai Uplay bakal tampil pengumuman bahwa Ubisoft membagikan game gratis Far Cry 3 hingga tanggal 3 September.Far Cry 3 mengusung gameplay first-person shooter dengan elemen action-RPG yang masih terus diadopsi hingga seri Far Cry 6 yang akan dirilis beberapa bulan mendatang. Di sini juga tetap ditawarkan arena permainan model open-world.Far Cry 3 menyajikan dunia bertemakan sebuah hutan tropis bernama Rook Island yang diklaim terinspirasi dari hutan Kalimantan. Di game ini pemain akan menemukan karakter bernama lokal seperti Citra dan kelompok penduduk lokal yang bernama Rakyat.Bagaimana cara mendapatkan game gratis Far Cry 3 dari Ubisoft? Berikut panduan yang dibuat Medcom.id.Apabila proses klaim berhasil maka game Far Cry 3 akan muncul di koleksi game Anda yang bisa dilihat dengan cara klik menu Games di bagian atas.Gamer yang sudah melakukan klaim tidak perlu langsung download dan memainkan game Far Cry 3 karena game tersebut akan tersimpan permanen di akun Ubisoft Connect dan bisa dimainkan kapan saja setelah mengunduhnya.Spesifikasi game Far Cry 3 tidak berat untuk komputer dan laptop saat ini mengingat game tersebut sudah sangat lawas alias jadul. Ubisoft merekomendasikan komputer atau laptop yang menggunakan prosesor minimal Intel Core i3-530 atau AMD Phenom II X2 dengan RAM 4GB dan kartu grafis Nvidia 480 atau AMD HD 5770.Game Far Cry 3 hanya membutuhkan kapasitas storage 15GB. Ukuran ini sangat kecil dibandingkan game saat ini yang ukurannya mencapai lebih dari 30GB untuk genre atau gameplay yang sama.(MMI)